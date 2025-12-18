El Albacete se impone a un Primera y pasa de ronda en la Copa del Rey

El Albacete Balompié dio la campanada y eliminó a un Primera, al Celta de Vigo , en una rotunda tanda penaltis tras empatar a dos. Un partido en el que el club manchego dio muy buena imagen y con una afición que aupó al equipo. Empezó ganando el Alba, con gol de Jefté en el minuto 17 y un tanto de Yoel Lago que supuso el empate. El Celta remontó gracias a Borja Iglesias que marcó a un cuarto de hora del final y de Vallejo quien logró el empate a dos tantos en el tiempo de descuento.

Tras la prórroga, el Albacete consiguió el pase de ronda con una tanda de penaltis aplastante.

El Alba se encuentra ahora pendiente del próximo emparejamiento y ha sido el único equipo manchego en asegurar su continuidad en la Copa del Rey