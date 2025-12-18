Deportes

El Albacete se impone a un Primera y pasa de ronda en la Copa del Rey

Eliminó al Celta de Vigo en una aplastante ronda de penaltis

Onda Cero Albacete

Albacete |

El Albacete se impone a un Primera y pasa de ronda en la Copa del Rey
El Albacete se impone a un Primera y pasa de ronda en la Copa del Rey | Albacete Balompié

El Albacete Balompié dio la campanada y eliminó a un Primera, al Celta de Vigo , en una rotunda tanda penaltis tras empatar a dos. Un partido en el que el club manchego dio muy buena imagen y con una afición que aupó al equipo. Empezó ganando el Alba, con gol de Jefté en el minuto 17 y un tanto de Yoel Lago que supuso el empate. El Celta remontó gracias a Borja Iglesias que marcó a un cuarto de hora del final y de Vallejo quien logró el empate a dos tantos en el tiempo de descuento.

Tras la prórroga, el Albacete consiguió el pase de ronda con una tanda de penaltis aplastante.

El Alba se encuentra ahora pendiente del próximo emparejamiento y ha sido el único equipo manchego en asegurar su continuidad en la Copa del Rey

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer