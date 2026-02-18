Albacete disfrutará de ‘Los rostros de la Semana Santa’ a través de una exposición fotográfica

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, invitó a visitar la exposición fotográfica ‘Los rostros de la Semana Santa’ hasta el próximo 5 de marzo en el Museo Municipal para disfrutar del recorrido visual de la Semana Santa de Albacete, declarada de Interés Turístico Nacional, que ofrece al visitante, a través de las diferentes fotografías que la componen.

Una exposición organizada por la Junta de Cofradías y Hermandades, en colaboración con el Ayuntamiento, con la que “la casa de los artistas de Albacete amplía su oferta de actividades y se consolida como un gran espacio expositivo de la ciudad al servicio de la cultura”, tal y como ha apuntado Elena Serrallé.

Acompañada por el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Albacete, Antonio Martín, el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, la concejala de Familia, Gala de la Calzada, y otros miembros de la Corporación Municipal, la concejala destacó las fotografías de costaleros, manolas, nazarenos o músicos, entre otros, que conforman esta interesante muestra, muchas de ellas de primeros planos que reflejan el protagonismo y el sentir los verdaderos protagonistas de la semana más intensa y profunda de todo el año.

Elena Serrallé ha puesto en valor los rostros de dos personas que recientemente nos han dejado en los últimos meses y que fueron muy importantes para la Semana Santa albaceteña, como son Juan José Sánchez Romero, que fuera presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Junta de Cofradías; y Valeriano Belmonte, nuestro juglar urbano que siempre participaba activamente en las procesiones con sus sencillas poesías, nacidas de su corazón.

La concejala felicitó a la Junta de Cofradías y Hermandades, con su presidente Antonio Martín al frente, por la magnífica labor que ha llevado a cabo para anticipar a la sociedad albaceteña la “explosión de fe, tradición y participación ciudadana” que tendrá lugar desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección en nuestra ciudad a través de esta exposición.

Concurso de fotografía ‘Reflejos de Semana Santa’

Una felicitación que Elena Serrallé hizo extensiva a los autores de todas las fotografías que conforman esta muestra, recordando que la mayor parte procede del concurso de fotografía ‘Reflejos de Semana Santa’ de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, con imágenes de las 15 cofradías que dan personalidad y empaque a la Semana Santa de Albacete, señalando que “cada una de ella, con su personalidad y peculiaridades, son el sustento y la base de una celebración llena de cultura y recogimiento, que refleja nuestras raíces e identidad”.

La concejala aseguró que el Ayuntamiento seguirá colaborando con la Junta de Cofradías y Hermandades para engrandecer la Semana Santa de Albacete y darle el protagonismo que merece, principalmente desde el punto de vista religioso, pero también desde el turístico, para que sea un reclamo y un motivo más para visitar nuestra ciudad.