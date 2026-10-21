AFA recibe de Onda Cero Albacete el Arte Limosnero de Santi Flores

La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Albacete (AFA) recibe de Onda Cero Albacete, una de las manos del Arte Limosnero del artista albaceteño, Santi Flores. Una iniciativa que reproduce la tradición católica de las capillas domiciliarias en la que la imagen de una virgen o de un santo se trasladaba de casa en casa para que fuera cuidada y venerada.

Fue el pasado mes de abril cuando el artista iniciaba este original proyecto para el que preparó una veintena de esculturas, que se ha ido cediendo a clientes, amigos, asociaciones y entidades locales quienes custodian la figura temporalmente durante alrededor de un mes.

La tradición, casi en desuso, de las capillas domiciliarias o limosneras, consistía en la itinerancia entre la comunidad de unas capillas que contenían en su interior una imagen en forma de escultura de un santo o una virgen., y el propio artista explicaba en un vídeo que “buscaba una fórmula en la que pudiera compartirlo con amigos y clientes más allegados a través de alguna acción que me conectara directamente con ellos.

De esta forma llegué a las capillas domiciliarias, porque me di cuenta de que podían ser el continente de mi propia obra, y además me permitían esa conexión con el público. Así que, desde el respeto, me he apropiado de esta tradición, principalmente del concepto estético del continente, y sobre todo del acto de conexión que se producía entre la comunidad al intercambiar dichas capillas”, aseguraba.

Una entrega en la que han participado las periodistas Paloma Gallego y Karina Requena, y la directora de Atresmedia Radio Albacete, Gema Jiménez, junto a miembros de la Junta Directiva de AFA, además de su presidenta, Isabel Sánchez. Tras esto, han visitado las instalaciones del nuevo Centro de Referencia de Atención a Personas con Alzhéimer, ubicado en al Calle Pasaje de la Meteorología, donde atienden a más de un centenar de personas.