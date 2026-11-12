Abierto el plazo de solicitud de unas ayudas destinadas a deportistas destacados de la provincia

La Diputación de Albacete ha hecho pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP n.º 130, de 9 de noviembre de 2026) la convocatoria abierta de subvenciones destinadas a deportistas destacados de la provincia de Albacete para la temporada 2025/2026.

La medida, aprobada mediante el Decreto de Presidencia número 5217 de 4 de noviembre de 2026 y tramitada en régimen de concurrencia competitiva, cuenta con una cuantía global máxima de 60.000 euros con cargo a los presupuestos provinciales de 2026 y su finalidad exclusiva es colaborar en el financiamiento de la actividad competitiva y preparatoria desarrollada por deportistas individuales en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de octubre de 2026.

Pueden optar a estas subvenciones las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos acumulativos:

- Deben haber nacido entre los años 1975 y 2018, ambos inclusive, y residir en la provincia de Albacete, acreditando estar empadronadas en cualquier municipio de la provincia con anterioridad a la publicación de las bases. De forma extraordinaria, podrán concurrir deportistas nacidos/as en la provincia con domicilio familiar en ella que, por motivos de entrenamiento o competición, residan temporalmente fuera.

- Además, deben estar federados/as durante los años 2025 y 2026 en deportes y modalidades individuales o dobles reconocidos oficialmente por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

- Tendrán méritos deportivos acreditables, basados en haber obtenido durante el período computable (septiembre de 2025 a octubre de 2026) un resultado entre los diez primeros clasificados en un Campeonato de España federado, o bien haber participado en Campeonatos Europeos, Campeonatos Mundiales o competiciones internacionales oficiales reconocidas por el CSD o por las federaciones correspondientes. En el caso de no existir Campeonato de España de la modalidad, se ponderarán los resultados en Campeonatos de España por Comunidades Autónomas o Máster.

-Si se trata de deportistas con discapacidad, deberán cumplir y acreditar los mismos criterios requeridos a través de certificación expedida por su federación correspondiente.

Gastos subvencionables

Las ayudas irán destinadas de manera exclusiva a sufragar los costes derivados de la preparación y participación competitiva.

Entre los conceptos admitidos están: los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención para la asistencia a competiciones (incluyendo los costes del personal técnico o entrenador acompañante debidamente documentados); la adquisición de material deportivo específico no inventariable de uso imprescindible para la actividad; la estancia y desplazamiento por entrenamientos fuera del domicilio habitual; las cuotas de entrenamiento en gimnasios; gastos médicos, de fisioterapia y pruebas diagnósticas vinculadas a la condición deportiva; tasas federativas (fichas federativas e inscripciones en pruebas oficiales) y cuotas satisfechas al club deportivo de procedencia.

No se considerarán subvencionables los gastos en material deportivo inventariable, intereses deudores, recargos o sanciones administrativas y judiciales, gastos de suministros del hogar (agua, luz, teléfono, gas) ni gastos de representación o manutención informal (aperitivos, comidas y similares).

El plazo legalmente establecido para la presentación de solicitudes es de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. Es decir, las personas interesadas pueden concurrir en el proceso haciendo llegar su petición entre el martes, 10 de noviembre, y el martes, 24 de noviembre, de 2026 (inclusive).

Las solicitudes deberán formalizarse de manera exclusivamente telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Albacete, accediendo al trámite habilitado en el siguiente enlace oficial:

https://sede.dipualba.es/subvenciones/lista_convocatorias_enplazo.aspx

Quienes dispongan de certificado digital podrán firmar la solicitud directamente en la plataforma telemática.

Quienes no dispongan de certificado digital podrán completar la cumplimentación telemática del formulario y realizar la firma biométrica presencial dirigiéndose al Registro General de la Diputación de Albacete o al Registro de cualquiera de los Ayuntamientos de la provincia, provistos de su DNI o NIE.

Si se trata de menores de edad, la solicitud se cumplimentará a nombre del deportista beneficiario/a, debiendo ser firmada por el padre, la madre o quien ostente la patria potestad o tutela legal.

En el caso de no haber percibido previamente ayudas de la Diputación o de haber modificado los datos bancarios, se deberá aportar la solicitud de alta/modificación de ficha de terceros a través del trámite específico de la Sede Electrónica: [[LINK:INTERNO|||Page|||8268|||https://sede.dipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=9895.]]