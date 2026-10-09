El BSR Amiab Albacete confía en lograr títulos de la mano de Gaz Choudry

Un año más, el BSR amiab Albacete ha comparecido ante los medios de comunicación para informar de las novedades para una nueva campaña: incorporaciones al equipo, nueva imagen del Club y nuevo entrenador. El presidente de amiab, Emilio Sáez, ha querido volver a recordar que es un placer poder arrancar así la temporada, más allá del ya conseguido hace unos días Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Manzanares. “Celebramos que estemos todos juntos en el comienzo de la temporada, para vernos, para darnos un abrazo, para desearnos los mejor esta temporada. Confiamos en una gran temporada, con la que podamos conseguir todos los títulos y, por qué no, la quinta copa de Europa, que el año pasado se nos escapó- Sin embargo, sí ganamos la Copa del Rey”, ha recordado el presidente.

Ha continuado diciendo que, “más allá de los títulos, hemos de resaltar los valores de amiab, que lucha por la inclusión a través del deporte. Resalto también el gran equipo conformado para este año, que también tendrán gran presión para no defraudarnos. Arrancamos esta temporada con nuevo entrenador: Gaz Choudhry. Le damos la bienvenida y le deseamos lo mejor. Ya estuvo con nosotros como jugador y vuelve ahora como entrenador”.

“Contamos con 14 jugadores y jugadoras para conseguir lo mejor en esta temporada, un año más apasionante. Jugadores y jugadoras que vestirán el skyline albaceteño, como guiño a nuestra afición, que es la de todos. No en vano, la gala del BSR España de este viernes en Cuenca entrega a nuestro club un reconocimiento: ha sido galardonado como la mejor afición 2025-2026, por el gran desembarco en La Champions”, ha dicho Sáez.

Visibilizar el deporte adaptado

“Gracias a todos los que hacen este sueño posible: visibilizar el deporte adaptado de la mano de los valores que el propio deporte tiene, que son la superación, esfuerzo, trabajo en equipo… Gracias a jugadores, Cuerpo Técnico, entrenador, instituciones y patrocinadores”, ha finalizado el presidente.

En la rueda de prensa ha tomado la palabra también el director deportivo de amiab, Juanmi Cano. Ha tenido palabras de recuerdo para el anterior entrenador, Abraham Carrión. “Desde aquí queremos desearle la mejor de las suertes en su nueva responsabilidad como director deportivo de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), además de la de entrenador de la Selección Absoluta Masculina, agradeciéndole, su trabajo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo”.

Cano ha continuado diciendo que “Para asumir el cargo de entrenador se ha apostado por Gaz Choudhry, una persona estrechamente vinculada a la historia del Club al que consideramos un hombre de la casa. Como todos recordaréis, Gaz ya defendió nuestros colores durante cinco temporadas como jugador, periodo en el que contribuyó a conquistar, entre otros títulos, una Copa del Rey, dos Ligas y la primera Champions de nuestra historia”.

“Además de la salida ya mencionada -ha continuado Cano- también tenemos la de Phill Pratt que decidió cambiar de equipo y de liga, jugará este año en Italia. Junto al nuevo entrenador se incorporan también dos jugadores que aportarán talento, juventud y experiencia internacional al equipo”.

Nuevos fichajes

Sobre los nuevos fichajes, el director deportivo ha dicho que “Kady Dandeneau es reciente subcampeona del mundo y MVP del torneo. Se trata de una jugadora con la que el club llevaba varios años en conversaciones y cuya incorporación ha sido posible gracias a que, finalmente, se han dado las circunstancias necesarias para contar con ella. Aj Fitpatrik es un jugador estadounidense de 21 años, con una gran proyección y llamado a convertirse en una de las futuras referencias de la selección de Estados Unidos”.

“Con estas incorporaciones que el club ha trabajado para confeccionar una plantilla aún más equilibrada y competitiva que la de la pasada temporada. Este año hemos los fichajes se realizaron con bastante antelación lo que nos ha permitido cerrar nuestras primeras opciones sin sobresaltos. En cuanto a la equipación y bajo el lema ‘Orgullosos de nuestro origen’, hemos querido dar protagonismo al skyline de la ciudad, ciudad que nos vio nacer hace 39 años”, ha finalizado Juanmi Cano.

También han tomado la palabra el nuevo entrenador, Choudhry, que ha agradecido al Club que se cuente con él, y se espera que por mucho tiempo. Ha dado las gracias a la plantilla y se ha comprometido a trabajar, como ya está haciendo, muy duro para conseguir seguir llevando al BSR amiab Albacete a lo más alto. En este mismo sentido se ha expresado uno de los capitanes del equipo, Óscar Onrubia, un referente en el deporte a nivel nacional e internacional.