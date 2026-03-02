Sucesos

Conmoción por la muerte de tres motoristas en un accidente múltiple

El siniestro se produjo en la carretera que une Elche de la Sierra y Molinícos

Onda Cero Albacete

albacete |

UVI móvil del SESCAM
UVI móvil del SESCAM | Europa Press

Tres personas han fallecido este domingo en el kilómetro 222 de la CM-412 a su paso por Elche de la Sierra tras colisionar de forma frontal tres motos en una curva.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el siniestro se produjo a las 11.52 horas de este domingo en la vía entre el municipio elcheño y Molinícos.

En el operativo movilizado por el 112 participaron agentes de la Guardia Civil, dos médicos de urgencias, una UVI, un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital.

Motoclub Albacete ha lamentado el siniestro en una publicación en las redes sociales y ha enviado sus condolencias a las familias de dos de los fallecidos, de José Luis Pedrosa, gerente del concesionario de motos KTM y de Virgilio López, que fuera miembro del club y que participó en varias ocasiones en el campeonato de España de Rallyes

