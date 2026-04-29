UPTA alerta que la "especulación urbanística" dispara los alquileres comerciales en Cantabria

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha alertado que la "especulación urbanística" ha disparado los alquileres comerciales en Cantabria, que a su juicio "avanza hacia un modelo inmobiliario tensionado, donde la especulación alinea al alza los precios de vivienda y locales comerciales, provocando la expulsión progresiva de autónomos y pequeños negocios del tejido urbano".

El sindicato ha presentado un estudio sobre la evolución del precio de los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados y de la vivienda en Cantabria, en el que concluye que ambos mercados "están tensionados por la especulación urbanística", con incrementos acumulados de entre el 25% y el 30% en los últimos cinco años (2020-2025).

El informe sitúa el precio medio de los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados en Cantabria entre 5 y 11 euros por metro cuadrado, aunque advierte que estos valores "no reflejan la realidad" en las zonas con mayor actividad económica.

En los centros urbanos y principales calles comerciales, donde se concentra el consumo, los precios mensuales de un local tipo de 80 m2 alcanzan en Santander entre 1.000 y 1.600 euros al mes; en Torrelavega, entre 800 y 1.200 euros; en Castro Urdiales, entre 900 y 1.400 euros; en Camargo, entre 750 y 1.100, y en Piélagos, entre 700 y 1.000 euros.

UPTA subraya que los precios más bajos se registran en zonas periféricas o con baja actividad comercial, "lo que no representa el coste real de emprender".

Según el estudio, el alquiler del local comercial supone entre el 35% y el 40% de los costes directos de un pequeño negocio en Cantabria, consolidándose como el principal factor de presión económica para el comercio local.

El informe destaca que más del 30% de los autónomos con negocio también paga alquiler de vivienda, lo que genera una doble carga estructural que compromete seriamente la viabilidad empresarial, pues el mercado de la vivienda mantiene una tendencia ascendente en Cantabria.

UPTA identifica la "especulación urbanística" como el principal factor detrás de esta subida simultánea de precios, señalando prácticas como la retención de inmuebles, la concentración de la propiedad y la fijación de precios desligada del uso real.

Por otro lado, el estudio confirma que ambos mercados --vivienda y locales-- han evolucionado de forma paralela entre 2020 y 2025, afectando tanto a Santander como a municipios costeros y áreas metropolitanas, donde la presión residencial y turística es creciente.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido que "Cantabria está entrando en una dinámica peligrosa donde el pequeño comercio pierde espacio frente a modelos económicos más concentrados. La presión inmobiliaria está expulsando progresivamente a los autónomos de las zonas con mayor actividad económica".

Por ello ha alertado de que, si no se actúa, "veremos centros urbanos cada vez menos diversos y más dependientes de grandes operadores".