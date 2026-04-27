El Gobierno de Cantabria garantiza la ejecución del presupuesto de 2026, pese a entrar en vigor cuatro meses después

El Gobierno de Cantabria (PP) ha garantizado que el presupuesto autonómico para 2026, que saldrá adelante este lunes en el Parlamento en virtud del pacto alcanzado con el PRC, alcanzará niveles de ejecución similares a los de los dos anteriores de esta legislatura --y "netamente superiores" a los a de la pasada--, aunque vayan a entrar en vigor cuatro meses más tarde de la fecha habitual.

Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), durante su intervención este lunes en el pleno en el que se van a aprobar definitivamente las cuentas.

"No hay tiempo que perder", ha afirmado Agüeros, que ha explicado que, tras el paso que se va a dar este lunes con la aprobación, a su equipo en la Consejería le esperan "unos días de ajetreo" para llevar a cabo la "adaptación" de las cuentas prorrogadas (las de 2025), y que son las que están en ejecución en la actualidad, a las que hoy se van a aprobar.

PRC pide gestión "ejemplar", "eficacia y rigor" en la ejecución

El Grupo Parlamentario Regionalista ha explicado que, aunque estas cuentas no son las suyas, contienen su "esencia" al incorporar sus aportaciones. Por ello, y por "responsabilidad" y para dar "estabilidad" a Cantabria, ha decidido apoyarlas.

Ha explicado que el Grupo Regionalista ha apoyado el proyecto de presupuestos de 2026 porque la comunidad autónoma "merece superar esta etapa de provisionalidad". "Sabemos que la ausencia de presupuestos no castiga a un Gobierno en abstracto, acaba castigando a una comunidad autónoma entera", ha valorado.

"Hoy el PRC cumple con su parte, ofreciendo una solución para que Cantabria no se detenga. Esperemos que el Gobierno esté a la misma altura", ha manifestado la diputada y candidata regionalista a la Presidencia autonómica en las próximas elecciones, Paula Fernández, que ha pedido a Buruaga que "esté a la altura de Cantabria y de los cántabros" y que "no vuelva a fallar a esta tierra".

Así, los regionalistas han advertido al Ejecutivo que "ahora empieza lo importante, que es gestionar" los presupuestos, y le ha instado a hacerlo de forma "ejemplar", con "eficacia y rigor" en su ejecución y "diligencia administrativa" para "que los proyectos se conviertan en realidades".

Además, ha demandado al Ejecutivo popular "lealtad al acuerdo", respetando las medidas que el PRC ha incorporado.

"Cantabria ya no está para otro año con anuncios incumplidos", ha trasladado Fernández, que ha reiterado que "el 1 de mayo será el Gobierno el que tenga que enfrentarse a esta realidad porque ese antecedente pesa, pesa mucho, y ahí, suspenden de largo".

De esta forma, Fernández ha manifestado que "ya no hay excusas", el Ejecutivo autonómico tiene un presupuesto, un acuerdo y medidas concretas, por lo que le ha instado a "gestionar de verdad, ejecutar de verdad y cumplir de verdad".

PSOE y Vox critican el "rodillo" en las enmienda

PSOE y Vox han censurado el "rodillo" de PP y PRC para rechazar las enmiendas que han presentado al proyecto de presupuestos de Cantabria para 2026, unas cuentas "irreales", que son "las mismas" que se rechazaron en noviembre y que "no corrigen los problemas estructurales" de la comunidad, como las dificultades del sector primario o la industria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, ha insistido en que los presupuestos presentados "no son los que Cantabria necesita" ya que son "insuficientes", "absolutamente irreales" y una "copia" del que fue devuelto al Gobierno en noviembre con los votos de los grupos de la oposición, incluido entonces el PRC.

A su juicio, en estas cuentas "lo público poco a poco nuevamente se deprecia", mientras que parte del territorio "se va vaciando y las personas al final quedan en un segundo plano".

Además, cree que apuntalan un modelo que convierte "poco a poco" a la región en "un parque de atracciones turístico" pero "donde no se podrá vivir".

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha afirmado que las cuentas "no corrigen los problemas estructurales", ni tampoco "mejoran la eficiencia de la Administración" ni "garantizan una mejor ejecución del gasto".

"No cambian el modelo que ha generado los problemas que hoy denunciamos", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que Cantabria no tiene un problema de falta de recursos, sino uno "de gestión". "Mientras ese problema no se aborde de raíz, ningún presupuesto será suficiente", ha vaticinado Díaz, para la que "sobra ineficacia".

De este modo, ha acusado al Gobierno de "improvisación" y de ir con "prisas" que le hacen "equivocarse". Algo que "lo pagan los de siempre: los ciudadanos" con "retrasos, sobrecostes y oportunidades perdidas". Así, ha mencionado proyectos como la carretera de Seña, el proyecto Altamira o las medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Por su parte, el diputado no adscrito Cristóbal Palacio ha apuntado la necesidad de "reestructurar" las cuentas para mejorar la vida de los cántabros.

Y es que, según ha comentado, "la mitad" de los presupuestos se destina a dos grandes consejerías --Salud y Educación-- y la otra a pagar nóminas, mientras que hay un porcentaje "muy reducido" para inversiones.