El Gobierno convoca la oferta de empleo público con 899 plazas

El Gobierno de Cantabria tiene previsto convocar 899 plazas al sumar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2025 y 2026, de las que 718 serán por turno libre y por el sistema único de oposición, ya que se elimina la fase de concurso, mientras que las 181 restantes serán para promoción interna.

Del total, 496 plazas serán para personal funcionario y 403 para personal laboral. Así, será la mayor convocatoria pública de toda la legislatura y una de las más numerosas de la última década, tal y como ha destacado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para presentar la oferta, aprobada el pasado jueves en Consejo de Gobierno y publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

En esta convocatoria, se apuesta por reforzar los sectores vinculados a la protección del medio ambiente, a la prevención y extinción de incendios de incendios, y áreas vinculadas a la atención sociosanitaria, que representan más del 25% de las plazas. Además, se ha aprobado "antes que nunca", en el primer semestre del año, tras media docena de reuniones de negociación con los representantes de los empleados públicos en la Mesa Sectorial y en el seno del comité de empresa.

En concreto, a la OPE de 2026 corresponden un total de 488 plazas --414 de turno libre y 74 de promoción interna--, a las que se suman 26 que quedaron desiertas de convocatorias anteriores.

De las 414 plazas de turno libre, 183 son para personal funcionario y 231 para personal laboral. De estas últimas, destacan como las categorías más numerosas las de empleado de servicios, con 48 plazas; técnico sociosanitario, con 45; operario de montes-bombero forestal, con 39; o auxiliar de enfermería, con 22.

De las plazas de funcionarios, 18 quedan reservadas para personas con discapacidad igual o superior al 33% (13 para discapacidad en general y 5 para discapacidad intelectual); a las que se suman otras 16 de las de personal laboral (12 y 4, respectivamente).

En total está previsto convocar 91 procesos selectivos, que se irán poniendo en marcha según la necesidad de cubrir las plazas de cada categoría, y en algunos casos será de forma "inminente", con exámenes este mismo verano, a partir del 1 de julio. En concreto, la consejera ha señalado como especialmente urgentes las de bombero forestal o auxiliar de enfermería.

En paralelo, hay cinco plazas del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento incluidas en la OPE de 2025 que ya están convocadas y el 18 de mayo comenzarán las pruebas físicas.

Al margen, los 91 procesos selectivos se dividen en 46 para el personal funcionario, que darán acceso a 44 cuerpos y especialidades; otros 25 procesos para entrar en 25 categorías en el caso del personal laboral; y 20 procesos para la promoción interna del personal funcionario para diferentes cuerpos, con 60 plazas para el cuerpo administrativo, 15 en el cuerpo general auxiliar, 33 del grupo A1 y 40 del A2.

En las OPE de 2025 y 2026 se recupera el sistema único de oposición eliminando el concurso, el que existía hasta la convocatoria de 2019, para que todos los aspirantes estén "en igualdad de condiciones".

En este sentido, Urrutia ha argumentado que se trata del sistema que utilizan la mayoría de las comunidades y también el Estado, además de que, tras haberse realizado un esfuerzo "titánico" para la estabilización de las plazas con la convocatoria de más de 2.000 en los últimos años, "ha llegado el momento de fomentar una mayor igualdad" entre las personas que están dentro de la Administración y las que aspiran a entrar.

También, dada la "necesidad de rejuvenecer la plantilla", se busca hacer la Administración "atractiva" a nuevos opositores a los que "estamos deseando recibir", ha subrayado la consejera, que ha defendido procesos de nuevo ingreso anuales que sean "ágiles y simplificados" también para reducir la temporalidad en el empleo público, tal y como marca la Unión Europea.