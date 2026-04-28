Desarticulada en Santander una red dedicada al tráfico de drogas

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria, han concluido una investigación conjunta en la que se ha detenido a tres hombres como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, además de imputarle a uno de ellos la comisión de delito de blanqueo de capitales.

“Operación El Alba”: Inicio de la investigación policial

A finales de 2025 se recibieron diversas informaciones en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, que mostraban su malestar y sentimiento de inseguridad ante la presencia, en un barrio de Santander, de un grupo concreto de personas que se dedicaban a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, supuestamente cocaína.

Esas informaciones motivaron que a mediados de diciembre del pasado año, agentes especializados en esa tipología delictiva, iniciara una investigación policial con el objeto de constatar esos hechos, y en su caso lograr su desarticulación.

Los investigadores centraron sus esfuerzos en estos hechos, logrando confirmar las informaciones iniciales, pudiendo constatar como en la zona señalada se estaba vendiendo sustancia estupefaciente “al menudeo”.

La investigación fue avanzando y las diligencias policiales practicadas por los agentes permitieron identificar al principal responsable de esa ilícita actividad, comprobando que efectivamente se dedicaba a la venta de droga. Del mismo modo, se logró la identificación de otros dos hombres que colaboraban con el anterior en esa venta y distribución de sustancia estupefaciente.

El curso de la investigación permitió comprobar la especialización y profesionalidad en la venta y distribución de sustancia estupefaciente “al menudeo” del principal investigado, así como que su nivel de vida no se correspondía con su actividad laboral, por lo que se coordinó con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria la continuación de la investigación de forma conjunta, en aras a constatar estas sospechas y determinar la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales.

Tres detenidos e intervención de droga y dinero

Realizadas todas las diligencias necesarias por parte de los investigadores para la constatación de los delitos investigados, se acordó la explotación operativa de la investigación.

Por ello, el pasado día 23 de abril, se implementa un dispositivo coordinado con agentes de Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera, en cuyo desarrollo se procedió a la localización y detención del principal investigado, como presunto autor de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Seguidamente, previa obtención de la correspondiente autorización judicial de entrada y registro, los investigadores llevaron a cabo dicha diligencia en el domicilio de esta persona, sito en Santander.

Durante el registro los agentes incautaron: 3, 205 kilogramos de cocaína; 36 gramos de MDMA; 8 blíster de sildenafil; 96.400 euros, fraccionados en billetes de distinto valor facial; útiles para manipular las sustancias estupefacientes; así como tres vehículos y otros efectos.

Del mismo modo, durante el dispositivo fueron localizados y detenidos los otros dos colaboradores del anterior, como presuntos autores de delito de tráfico de drogas.

Los detenidos permanecieron en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria hasta la conclusión del correspondiente atestado policial, momento en que fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión del principal investigado y la libertad de los otros dos.

Relevancia de la Operación

La coordinación de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en Cantabria ha permitido concluir esta operación policial con la erradicación de un punto negro de venta y distribución de cocaína y MDMA en la ciudad de Santander, así como la constatación de un presunto delito de blanqueo de capitales.