La tromba de agua deja 51 litros de lluvia por metro cuadrado en Torrelavega, la máxima del país

La tromba de agua que ha caído esta tarde en Cantabria --entre las 17.00 y las 18.30 horas-- ha dejado 51 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en Torrelavega, ciudad donde más ha llovido en España.

Y es que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) --que mantiene activados los avisos naranja por tormentas y amarillo por lluvias en la región-- se ha cumplido y la lluvia ha recorrido la geografía cántabra, desde del sur hasta la bahía, entre truenos y rayos, sin que haya dejado hasta el momento ninguna incidencia grave.

El 112 ha registrado hasta las 19.00 horas un total de diez llamadas por este fenómeno y la mayoría se han concretado en la capital del Besaya, que ha llegado a acumular 16,6 mm en solo 10 minutos, según ha señalado la delegación en Cantabria de la AEMET en su red social 'X'.

Principalmente, se han debido a agua en la calzada e inundaciones de garajes, según han informado fuentes del servicio de emergencias.

En Santander tampoco ha habido incidencias reseñables, salvo un árbol caído en una acera en la calle Poeta Gerardo Diego. En esta ocasión, no se han dado las balsas de agua que se han producido en anteriores trombas en la capital cántabra.

En cuanto a la lluvia, también ha sido fuerte en Villacarriedo, donde se ha registrado una acumulación de 12,4 mm, aunque lejos de la dada en Torrelavega, que ha suspendido la función del espectáculo familiar 'El bosque mágico del trasgu', previsto para las 21.30 horas, primero en el parque Manuel Barquín y después en el Auditorium Lucio Lázaro.

Cantabria continúa hasta la medianoche en aviso naranja (peligro importante) por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo grande; y en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias, ante la previsión de un precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Esto ha motivado que el Gobierno autonómico active la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos (METEOCANT), para el seguimiento de la situación.