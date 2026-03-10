Tráfico desarrolla esta semana una campaña de control del uso del cinturón y los sistemas de seguridad infantil en Cantabria

La Dirección General de Tráfico (DGT) en Cantabria realiza durante esta semana, desde este lunes 9 al domingo 15 de marzo, una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en esta ocasión en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

Con el objetivo fundamental de que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores y viajen en el asiento que viajen, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, los 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria y los de las policías locales que se han unido a la campaña aumentarán la vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías.

En la vigilancia se utilizarán todos los medios de los que dispone la Dirección General de Tráfico, entre ellos el control automatizado que se lleva a cabo a través de las 3 cámaras colocadas en vías de alta ocupación.

Según ha informado la DGT, en esta misma campaña en 2025, desarrollada del 10 al 16 de marzo, se controlaron en Cantabria un total de 7.890 vehículos y se interpusieron 85 denuncias.

La campaña se suma a su vez a la organizada por RoadPol (Red Europea de Vigilancia de Carreteras) que, dentro del espacio de la Unión Europea, quiere incidir en la importancia básica de estos sistemas de retención.

Eficacia demostrada

Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de vehículos motorizados de lesiones producidas en caso de siniestros de tráfico y, aunque este hecho ha sido científicamente demostrado, todavía hay un número significativo de conductores y ocupantes que no utilizan un sistema de retención o lo hacen de manera incorrecta.

Especialmente para los sistemas de retención infantil, que son más complejos de utilizar que el cinturón de seguridad, existe una alta prevalencia de uso incorrecto o del uso de sistemas que no son los adecuados para el tamaño del niño.

Es importante recordar, una vez más, que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con 4 puntos no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.

Sistemas de seguridad infantil

En el caso de los niños, la utilización de los sistemas de retención infantil es aún más importante ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos.

En España es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 cm utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso, siendo recomendable hasta los 150 cm.

Los menores deberán ir obligatoriamente sentados en los asientos traseros, salvo cuando el vehículo no disponga de ellos, ya estén ocupados por otros menores o no sea posible instalar en ellos todos los sistemas de retención infantil, y se recomienda que viajen en sentido contrario a la marcha, si es posible, hasta los 4 años y, obligatoriamente, hasta los 15 meses.