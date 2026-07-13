Torrelavega volverá a instalar una pantalla gigante para el partido de España en la semifinal del Mundial

El Ayuntamiento de Torrelavega volverá a instalar este martes, 14 de julio, una pantalla gigante en la Plaza Baldomero Iglesias para seguir el partido de semifinales del Mundial de Fútbol que enfrentará a las selecciones de España y Francia a partir de las 21.00 horas.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha informado de que, tras la celebración del anterior encuentro de la Selección Española en este mismo espacio, el Ayuntamiento repetirá la iniciativa para ofrecer a los aficionados la posibilidad de reunirse y animar juntos a España en su lucha por un puesto en la final.

La programación comenzará a las 20.00 horas, una hora antes del inicio del partido, con diferentes propuestas para amenizar la espera y crear ambiente en la plaza. Habrá música, animador, pintacaras y sorteos, entre otras actividades.

González ha destacado la buena acogida de esta iniciativa y el ambiente vivido en la anterior convocatoria, que reunió en el centro de la ciudad a aficionados de diferentes edades para disfrutar juntos del encuentro de la Selección Española.

Desde la Concejalía de Deportes se invita a vecinos y aficionados a acercarse este martes a la Plaza Baldomero Iglesias y disfrutar de la semifinal en un ambiente festivo y apoyar a la Selección en su camino hacia la final.