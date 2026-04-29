Las tarjetas para usar el contenedor marrón en Torrelavega se podrán solicitar de hoy

El concejal de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha informado de que, a partir de este miércoles 29, se podrán solicitar las tarjetas necesarias para acceder a los contenedores marrones de recogida de residuos orgánicos.

El acceso a estos contenedores se realiza mediante una tarjeta identificativa que permitirá su apertura. Para ello, los usuarios pueden utilizar tanto la Tarjeta Ciudadana como una tarjeta específica de Aguas Torrelavega, ambas gratuitas.

En el caso de la tarjeta de Aguas Torrelavega, podrá solicitarse de manera presencial en la Plaza de Abastos (planta baja), donde se habilitará un punto de atención específico para este trámite.

Este servicio estará disponible desde este miércoles y hasta el 29 de mayo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los lunes también en horario de tarde, de 17.00 a 19.00 horas. Será necesario presentar la hoja de solicitud junto con un recibo del agua.

Una vez realizada la solicitud, se contactará telefónicamente con la persona interesada para informarle de cuándo y cómo recoger su tarjeta.

Finalizado este periodo, la tarjeta de Aguas Torrelavega podrá solicitarse a través de la página web aguastorrelavega.com o en el teléfono 657 97 52 60.

Por su parte, la Tarjeta Ciudadana, que también permite la apertura de los contenedores, puede tramitarse en el Centro Municipal de Formación de Barreda.

Pérez Noriega ha recordado que la implantación del contenedor marrón en el municipio se está realizando de forma progresiva y ya se han instalado más de 70 unidades en distintos puntos como Tanos, Nueva Ciudad, Barrio Covadonga, Sierrapando, Inmobiliaria, el centro urbano, Barreda y los pueblos de Torres, Duález y Ganzo.

Por otro lado, ha recordado que, para facilitar su uso, el Ayuntamiento continúa desarrollando una campaña informativa a través de puntos itinerantes que recorren el municipio para explicar a los vecinos cómo utilizar el contenedor marrón y qué residuos deben depositarse en él.

En este sentido, el punto de información estará este miércoles, 29 de abril, en Campuzano, de 10.30 a 13.30 horas, y en la calle Baldomero Iglesias, de 16.00 a 19.00 horas.

El jueves 30 se ubicará en el Mercado Nacional de Ganados en horario de mañana, y por la tarde visitará Viérnoles.

Pérez Noriega ha destacado que el sistema implementado permitirá conocer la participación de cada usuario en la recogida selectiva de residuos orgánicos, lo que abre la puerta a futuras medidas de incentivo vinculadas al reciclaje.

Para la puesta en marcha de este servicio, el Ayuntamiento ha realizado una inversión cercana a 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos, y ha incorporado un camión 100% eléctrico con recolector compactador de carga lateral, con una inversión de 575.476 euros.

Tanto este vehículo como el sistema de cerraduras electrónicas, comunicaciones y software de los contenedores han sido financiados a través de la orden de la Consejería de Medio Ambiente, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que toda la información sobre el uso del contenedor marrón y el reciclaje de residuos orgánicos está disponible en la web www.residuostorrelavega.com.