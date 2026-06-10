Suspendido cautelarmente el proceso de contratación de la revisión del PGOU de Santander

El proceso de contratación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOUS) ha sido suspendido por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha admitido la solicitud de medidas cautelares presentada por una de las empresas licitadoras.

Así lo ha anunciado en un comunicado el Ayuntamiento, que confía en "retomar lo antes posible" el proceso de contratación, y que ha explicado que la empresa Omicron-Amepro, S.A. interpuso un recurso especial en materia de contratación contra su exclusión del procedimiento y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resuelva el recurso.

El tribunal ha estimado procedente dicha medida al considerar que la continuación del procedimiento podría ocasionar perjuicios en caso de que el recurso fuese finalmente estimado, por lo que la tramitación queda suspendida hasta la resolución definitiva del expediente.

El concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, ha lamentado este nuevo retraso en un proceso que considera "fundamental para el futuro de Santander" y ha reiterado la necesidad de que la ciudad pueda disponer cuanto antes de un nuevo Plan General adaptado a la realidad actual.

"Se trata de una circunstancia completamente ajena a la voluntad del Ayuntamiento que responde a los tiempos propios de la tramitación administrativa y de las garantías legales que rigen los procedimientos de contratación pública. Confiamos en que el recurso pueda resolverse en el menor plazo para retomar el proceso cuanto antes", ha señalado.

El edil ha explicado que, durante el proceso de licitación del contrato, la mesa de contratación fue descartando progresivamente las ofertas presentadas. En una primera fase quedó excluida la propuesta de Territorio y Ciudad y, posteriormente, en la última sesión de la mesa, se acordó la exclusión de la UTE Omicron-Amepro.

Tras culminar la evaluación técnica y administrativa, la Junta de Gobierno Local celebrada el 1 de junio acordó la adjudicación del contrato a la UTE integrada por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.; Jornet Llop Pastor, S.L.P.; Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., S.A.; y Junquera Arquitectos, S.L.P.

El concejal ha subrayado que esta suspensión cautelar "no paraliza el desarrollo de la ciudad, como tampoco lo han hecho los largos procesos urbanísticos vividos en las últimas décadas".

Así, ha recordado que el vigente Plan General de 1997 ha permitido seguir impulsando el crecimiento y la transformación de Santander gracias a las más de 200 modificaciones puntuales aprobadas a lo largo de estos años, que han hecho posible adaptar el planeamiento a las necesidades de cada momento.

"Seguimos trabajando con las herramientas urbanísticas disponibles para que Santander continúe avanzando mientras se culmina un proceso imprescindible para el futuro de la ciudad", ha concluido Navarro.