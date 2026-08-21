Sorprendidos dos pescadores furtivos con más de 16 kilos de percebes en la costa de Santillana

La Guardia Civil de Cantabria investiga a dos hombres, de 42 y 43 años y vecinos de Santander, a los que interceptó con más de 16 kilos de percebes en la costa de Arroyo-Santillana del Mar, pese a que carecían de autorización administrativa para pescar.

Al verse sorprendidos, uno de los furtivos intentó esconderse en unos matorrales con las capturas. Parte de los percebes intervenidos no alcanzaban la talla mínima permitida para su pesca, ha informado el instituto armado este viernes en un comunicado.

Los agentes han instruido diligencias en calidad de investigados contra ambos como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna.

Efectivos del puesto de la localidad tuvieron conocimiento de posibles furtivos en Arroyo-Santillana del Mar. Tras vigilar la zona y esperar a la subida de la marea, vieron a dos hombres que subían de la costa a un aparcamiento, momento en el que uno de ellos, el que llevaba lo capturado, se agazapó y escondió entre unos matorrales.

Al verse sorprendido, y ante las indicaciones de los guardias civiles, salió del lugar con una bolsa de plástico con percebes, aunque los agentes se percataron que había dejado una malla y otra bolsa con más capturas.

Una vez identificados, los efectivos comprobaron que ambos hombres carecían de autorización para este tipo de actividad. Y tras el recuento de los percebes, intervinieron más de 16 kilos, parte de los cuales no alcanzaban la talla mínima permitida para su pesca. Los intervenidos fueron entregados en un centro benéfico de Torrelavega.