Santander llevará a cabo una vigilancia "dinámica y activa" para evitar el botellón en el centro en la 'Tardebuena'

LEER MÁS La Policía de Santander no realizará controles de botellón ni de alcohol en Nochebuena

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que el Ayuntamiento de Santander, a través de la Policía Local y en coordinación con la Policía Nacional, ha diseñado un dispositivo para impedir la práctica del botellón en el centro de la ciudad con motivo de la celebración de la 'Tardebuena', el 24 de diciembre, mediante una estrategia de vigilancia "dinámica y activa".

Según ha afirmado en un comunicado, agentes de los Cuerpos Local y Nacional mantienen desplegado un dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas navideñas -en marcha desde el pasado 1 de diciembre-, que se intensificará en estos días centrales, especialmente el 24 y 31 de diciembre, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, el civismo y la convivencia en las calles.

El edil ha respondido así al comunicado remitido esta mañana por los sindicatos APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT, señalando que el Ayuntamiento de Santander no ha previsto, ni podrá activar, ningún dispositivo especial de Policía Local para la tardenoche de Nochebuena, de modo que no habrá refuerzos ni servicios extraordinarios, y, como consecuencia, no habrá controles de botellón y alcohol ni de vehículos, ni cortes físicos de vías por su decisión de no realizar horas extra ni prolongaciones de jornada tras "más de un año y medio de incumplimientos sistemáticos y ausencia total de negociación" sobre las reivindicaciones policiales.

Sin embargo, según Castillo, "el dispositivo intensificará la vigilancia de las principales calles del centro y de aquellas zonas donde se prevén aglomeraciones de personas".

Tal y como se acordó en la Junta Local de Seguridad celebrada el viernes 12 de diciembre, este año no se llevará a cabo el cierre físico de calles, como se hizo el pasado año, ya que entonces se comprobó que "el problema se trasladaba a las calles aledañas". En su lugar, se pondrá en marcha un operativo "con presencia policial constante, con un marcado carácter disuasorio, para velar por el civismo y preservar la seguridad ciudadana".

El edil ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha asegurado que el servicio "estará cubierto para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del operativo".

En este sentido, ha precisado que el servicio ordinario "tendrá orden de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la Ley 4/2025 de protección de la seguridad ciudadana, que prohíbe la práctica del botellón y la perturbación de la convivencia pacífica del resto de los ciudadanos".

"No tengo dudas que la profesionalidad y el compromiso de los agentes de la Policía Local de Santander los llevará a cumplir su cometido", ha señalado Castillo, y ha puesto en valor "el diálogo mantenido con los sindicatos desde el inicio de la legislatura, que se ha traducido en la consecución de acuerdos como la aplicación de los índices correctores".

El concejal ha detallado el proceso seguido desde el inicio de las conversaciones con los representantes sindicales, explicando que el jueves 27 de noviembre éstos solicitaron una reunión con el concejal y que, al día siguiente, viernes 28, fueron citados para un encuentro el lunes 1 de diciembre.

En dicha reunión, el edil trasladó a los representantes sindicales que ya se había solicitado al área de Recursos Humanos una valoración económica de las reivindicaciones planteadas por la Policía Local, que esperaba recibir a lo largo de esa misma semana, dándose una semana más para valorar el contenido de la información facilitada desde el servicio de Recursos Humanos.

Una vez finalizado ese plazo, el lunes 15 se citó al presidente de la Junta de Personal para una reunión celebrada al día siguiente, el martes 16 de diciembre, en la que se le comunicó la voluntad del equipo de Gobierno de sentarse a negociar las reivindicaciones planteadas el lunes 29 de diciembre.

Asimismo, el concejal ha explicado que la demanda sindical relativa al incremento del complemento de destino no puede atenderse por la existencia de un reparo en contra por parte del interventor municipal. Ante esta situación, y por primera vez en la historia del Ayuntamiento, se ha remitido el expediente a la Intervención General del Estado para solicitar su validación.

Castillo ha señalado que el Consistorio se encuentra a la espera de la respuesta de este organismo y que, en caso de ser favorable, el acuerdo se adoptará de forma inmediata.

Por último, ha aclarado que el Ayuntamiento no ha emitido ninguna instrucción para controlar de forma especial los estacionamientos indebidos en la ciudad, tal como han indicado los sindicatos.