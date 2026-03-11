Santander cierra "por prudencia" algunos espacios tras el accidente de la pasarela de El Bocal

El Ayuntamiento de Santander está revisando y cerrando espacios e infraestructuras "por prudencia" tras el accidente en la senda costera, donde el pasado martes fallecieron seis jóvenes al romperse la pasarela de El Bocal.

En respuesta a preguntas de los periodistas en un acto por el Día de las Víctimas del Terrorismo, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha subrayado que esta medida se ha tomado porque "debemos aprender de lo que ha pasado".

"Desconozco los espacios que se hayan cerrado porque han sido todos los que por prudencia hemos entendido que debía de ser así", ha indicado.

La alcaldesa ha advertido además de que las llamadas por parte de los ciudadanos se han producido "en un número bastante en aumento".

Y ha explicado que estando en el Bocal, en el lugar de los hechos, el responsable de Costas le trasladó que sería bueno vallar otras infraestructuras.

Igual, según ha añadido, pidió que mandaran la petición por escrito. "La Policía Local va porque lo requiere Costas, ahora mismo me imagino que entremos en una situación en que las palabras no valen, pero hay un email en el que desde Costas se nos indica que hay que acotarlo", ha puntualizado.

Según ha afirmado, cada administración tiene sus responsabilidades. ¿Es que tengo yo que fiscalizar a Costas? Es que no tengo por qué fiscalizar a Costas", ha zanjado.

Los avisos vecinales no eran de la pasarela rota

La alcaldesa ha asegurado que las actuaciones previstas dentro del plan de sostenibilidad turística municipal no se centran en ningún elemento de madera, sino que son de otro tipo: para retirar plumeros o rellenar de tierra senderos, por ejemplo.

También ha manifestado, después de que el PSOE dijera que le consta que al 'Buzón del Ciudadano' del Ayuntamiento de Santander se enviaron quejas vecinales sobre el estado de la senda costera, que no tiene constancia de que ninguna sea "sobre la pasarela de la grieta".

Igual ha vuelto a admitir que una agente de la Policía Local "no respondió en esa cadena de respuesta" al aviso de un vecino que el día antes del suceso advirtió de que la pasarela estaba rota, pero ha considerado que "nunca tenía que haber llegado una llamada, si hubiese habido un mantenimiento y si hubiera habido una administración responsable".

"Eso lo digo con total transparencia, con los documentos que obran en el Ayuntamiento y con la información que estamos recabando para la jueza", ha añadido.

Revisión de infraestructura del Estado

También ha manifestado que el Ayuntamiento está elaborando una documentación para "hacer un repaso" de las infraestructuras del Gobierno de España en la ciudad, y no solo las que dependen de la Demarcación de Costas. Como ejemplo, ha aludido a la finca de La Remonta, que pertenece a Defensa, o al Palacio de Cortiguera, del Ministerio del Interior.

"El Ayuntamiento de Santander no es responsable cuando ha habido incendios en La Remonta y, en este caso, también hemos remitido diferentes cartas al Gobierno de España por la situación", ha apostillado.