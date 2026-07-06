Revilla pide a los militantes apoyar a Paula "a tope"

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este domingo que su candidatura para revalidar el mandato como secretario general de la formación es su "última aportación" al partido, "para no tolerar que este partido se nos fraccione, para unirlo y para apoyar a Paula a tope", en referencia a la candidata regionalista a las próximas elecciones autonómicas de Cantabria, Paula Fernández.

Sobre su propia continuidad, Revilla ha anunciado que continúa "hasta después de las elecciones", y que a finales de 2027 habrá un Congreso, en el que "veremos cómo estoy". Hasta entonces estará "al mando" del partido para mantener la unidad, "porque todavía tengo autoridad moral para exigir a todos los militantes que me hagáis caso", ha dicho.

"No me puedo imaginar que en los últimos días de mi vida viera un espectáculo de un partido, al que he dedicado mi vida, roto en pedazos. No me lo podría perdonar. No me lo podéis hacer. Nadie. No me lo merezco", ha clamado.

Así lo ha manifestado este mediodía durante su discurso en la XXXI Fiesta Regionalista, celebrada en el parque Conde de San Diego de Cabezón de la Sal, donde Revilla ha opinado que el PRC está en un momento "complicado", pero que él se va "a dejar la piel" en la próxima campaña electoral "como si me presentara yo" y se ha mostrado "convencido de que todos los que están aquí van a hacer lo mismo".

Además, el secretario general del PRC ha afirmado que "si tuviera ahora cuatro años menos y me vuelvo a presentar, gano las elecciones otra vez".

En este sentido, ha puntualizado que "si este partido está unido, vamos a tener un gran resultado electoral". Y ha defendido que los militantes han elegido a "la mejor candidata" entre unos aspirantes de "un nivel estratosférico".

Por otro lado, ha puesto en valor que "teníamos Cantabria perfectamente encarrilada", pero le empieza a preocupar los "pelotazos", que, según él, "siempre los ha habido cuando ha gobernado el Partido Popular".

En este punto, ha criticado el proyecto privado para la construcción de una piscina de olas de Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), para el que el Gobierno de Cantabria (PP) ha iniciado la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional, un requisito imprescindible ya que se ejecutará en una superficie de 100.000 metros cuadrados de suelo rústico, y que prevé una inversión cercana a los 40 millones de euros.

A juicio del regionalista, "no tiene buena pinta" porque cree que no es necesario ya que "todo Cantabria, desde San Vicente a Oriñón, es un parque de olas".

Revilla cree que es un 'pelotazo' por aprovechar un instrumento "bien pensado" como el PSIR para recalificar suelo rústico "para hacer especulación urbanística".

Por ello, ha recalcado que el PRC "tiene que ser radical" en este asunto, y debe apostar por una Cantabria "equilibrada" que no viva "solo" del turismo, porque cree que "ya no hace falta promocionar" la región.

Al hilo, ha defendido que el PRC es un partido "limpio" que en los últimos 24 años no tiene "ni un condenado por corrupción", lo que le convierte en "único, porque aquí no se roba". Sin embargo, ha dicho que "PP y PSOE están en los tribunales" y que son "unos chorizos, unos, de guante blanco y otros, cutres".

Más allá, el líder regionalista ha recordado a compañeros de partido fallecidos como Javier López Marcano, quien "ha sido todo en el partido" y se ha muerto "muy pronto"; Rafa de la Sierra, que hubiera sido el candidato del PRC "ahora"; o José María de Cos, el único alcalde que "resistió" cuando el PP fichó a seis de los siete alcaldes regionalistas que había en 1987, entre otros.

Por su parte, Paula Fernández ha afirmado que con su apoyo a los Presupuestos Generales de Cantabria, presentados por los 'populares' durante los últimos tres años, el PRC "no es cómplice de sus errores ni de su nefasta gestión" y que no ha dado "un cheque en blanco", sino que ha mostrado "responsabilidad" para aprobar medidas "útiles".

Por ello, han creado una comisión de seguimiento que en octubre realizará un informe "objetivo" del grado de cumplimiento de los acuerdos presupuestarios.

Asimismo, ha adelantado que "hoy empezamos a trabajar para recuperar Cantabria" y que el PRC va a ganar las elecciones de 2027, "porque Cantabria merece más".

La XXXI Fiesta Regionalista también ha contado con un mercado cántabro, talleres infantiles y exhibiciones de deporte rural, así como un pasacalles con gaitas, pandereteras y tamborileros, una actividad de ilustración en vivo, una comida popular de arroz montañés y té con orujo, una chocolatada con sobaos y las actuaciones de Garabanduya y los Hermanos Cosío.