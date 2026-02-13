En Santander

Retirados cuatro árboles de la calle Joaquín Costa afectados por podredumbres y con riesgo de caída

Serán sustituidos por otros ejemplares durante la época de plantación de este año

Alicia Real

Santander |

Calle Joaquín Costa de Santander
Calle Joaquín Costa de Santander | Google Maps

Operarios de la empresa Légamo, encargada del servicio municipal de Parques y Jardines, han talado y retirado cuatro árboles de la calle Joaquín Costa afectados por podredumbres y que presentaban riesgo de caída sobre la vía.

En los últimos días, se han llevado a cabo labores de poda en la citada calle programadas en el plan anual, unas tareas que se complementan con trabajos de inspección visual del arbolado existente.

En el transcurso de esta inspección técnica, se ha detectado que cuatro ejemplares de plátano de sombra estaban afectados por podredumbres en la zona de inserción de las ramas principales con el tronco, lo que conllevaba un importante de riesgo de rotura y caída sobre la vía pública.

Ante esta situación, y en prevención de riesgos inminentes por las condiciones meteorológicas de fuertes vientos, se ha decidido talarlos y retirarlos.

Este mismo año serán sustituidos por otros ejemplares en la próxima época de plantación arbórea.

