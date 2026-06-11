La renovación de abonos del Racing para la próxima temporada comenzará el 22 de junio

El Racing abrirá el lunes 22 de junio el plazo para la renovación de carnés para la temporada 2026-2027. Para agilizar el proceso, ha habilitado una ventana en el Portal del Abonado (a través de la página web www.realracingclub.es) para que sus abonados y simpatizantes actualicen sus datos.

Según ha explicado el club en un comunicado, se trata de un paso previo, "muy sencillo y necesario", que también podrá llevarse a cabo durante la propia campaña de abonados, en la que los peñistas tienen un procedimiento específico.

Así, los abonados y simpatizantes de este curso 2025-2026 que tengan sus datos personales actualizados (nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, género, teléfono, correo electrónico y código postal), solo deberán revisarlos y confirmarlos, mientras que los que no tengan todos los campos correctos podrán corregirlos o completarlos.

Una vez finalizado el proceso, recibirán un e-mail de confirmación en el que se informará que ya está apto para renovar su carné y hacerlo de manera más ágil.

La actualización de los datos, además de simplificar el proceso de renovación de carnés, permitirá recibir correctamente comunicaciones importantes del club, acceder a ventajas vinculadas al perfil del abonado como descuentos online en la tienda del Racing y participar en sorteos o en la venta de entradas para partidos a domicilio.

Taquilla de ayuda

Para acceder al Portal del Abonado, a través de cualquier dispositivo, los abonados y simpatizantes del Racing tienen que incluir su ID personal y el PIN, que corresponde a sus cuatro últimos números del DNI, tal y como han hecho durante la actual temporada.

Además, también está habilitada en los Campos de Sport una taquilla de información y ayuda, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas.