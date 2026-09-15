Renfe establece un plan alternativo de transporte por carretera por obras entre Puente San Miguel y Cabezón de la Sal

Las obras que Adif llevará a cabo en la infraestructura ferroviaria obligarán a modificar la circulación de los trenes los días 19 y 20 de septiembre y 3, 4, 17 y 18 de octubre. Los trabajos se han planificado en fines de semana para afectar lo menos posible a los viajeros.

Asimismo, para garantizar la movilidad de los viajeros durante estas jornadas, Renfe establecerá un plan alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de Puente San Miguel y Cabezón de la Sal.

La modificación del servicio afectará a los trenes de Cercanías de la línea C-2 Santander – Cabezón de la Sal y a los servicios de Media Distancia de la línea R-2 Santander- Oviedo.

Trenes de Cercanías

Los viajeros de los trenes de línea C-2 Santander – Cabezón de la Sal realizarán por carretera el tramo entre Puente San Miguel-Cabezón de la Sal.

Trenes de Media Distancia

Los viajeros de los trenes de Media Distancia entre Santander y Oviedo realizarán por carretera el tramo entre Puente de San Miguel y Llanes.

Las paradas de los autobuses que realizarán el servicio estarán expuestas en las estaciones y apeaderos afectados. Los horarios se podrán consultar en expositores de las estaciones de la línea afectada, en el canal de WhatsApp y en renfe.com.