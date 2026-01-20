Reinosa suspende varios de los actos del programa festivo de San Sebastián

El Ayuntamiento de Reinosa, ante el luto oficial de tres días decretado por el Gobierno de España a causa del trágico accidente ferroviario de Adamuz, ha suspendido las actuaciones musicales de piteros y el Grupo de Danzas San Sebastián que estaban programadas para hoy, festividad de San Sebastián.

Asimismo, no habrá presencia institucional en la apertura de la fuente de la que, como es tradición, manará vino a caño libre, ni tendrá lugar el acto de entrega de premios del Concurso de Ollas Ferroviarias, que sí se mantiene.

La relación de premiados se dará a conocer a través de la página web y las redes sociales del Consistorio además de en el tablón de anuncios de este último.