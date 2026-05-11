El Puerto comienza las obras previas para adecuar la parcela del aparcamiento disuasorio de La Marga

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en los estudios previos, entre ellos el geotécnico, del aparcamiento disuasorio proyectado en La Marga, en una parcela cedida por la Autoridad Portuaria de Santander (APS), que ya ha comenzado las obras previas para adecuar la parcela.

Así lo ha asegurado, a preguntas de los periodistas, en la inauguración de las obras de acceso al faro de Cabo Mayor, en la que también ha participado el presidente de la APS, César Díaz.

Esta actuación forma parte de las propuestas del Foro permanente Puerto-Ciudad, constituido por ambas administraciones, y que "en menos de un mes" celebrará una reunión para abordar el proyecto del aparcamiento disuasorio de La Marga, ha adelantado la alcaldesa.

Por su lado, el presidente APS ha detallado que después de un proceso de "análisis y reflexión" el Puerto ha decidido cuál es la parcela "más adecuada" para poner a disposición del Ayuntamiento, con el objetivo de ubicar esta infraestructura.

Fruto de ese estudio, el Puerto ha concluido las necesidades que iba a tener ese espacio, en el que actualmente la APS está acometiendo obras. En esta línea, le ha trasladado al Ayuntamiento la huella, que contempla las medidas y la ubicación del futuro aparcamiento.

Con ello, el Consistorio se encuentra en fase de análisis del terreno, a través del estudio geotécnico y de contaminación del suelo. Cuando haya finalizado esa fase, se elaborará el proyecto de construcción.

"Una vez que esos estudios concluyan, podremos seguir dando más pasos administrativos tanto en la parte Puerto como en la parte ciudad", ha señalado Díaz.

En este sentido, ha insistido en que los espacios con los que cuenta la APS "son escasos" e intenta ganar "cualquier retal" que pueda.

En este caso, ha sido posible "compatibilizar" la actividad del Puerto con poner a disposición de la ciudad esa parcela donde se ubicará la infraestructura.

Por su parte, sobre la próxima reunión del Foro permanente Puerto-Ciudad, la regidora ha señalado que, en función del orden del día, se decidirá si "dar cuenta o no" de los avances del proyecto.

Asimismo, Igual ha rechazado informar sobre posibles plazos de presentación de los estudios e inicio de las obras de construcción del aparcamiento.