El PSOE ofrece "responsabilidad, estabilidad y un proyecto serio" para sacar a Reinosa del "bloqueo"

El PSOE de Reinosa ha ofrecido "responsabilidad, estabilidad y un proyecto serio" para "sacar a la ciudad del bloqueo político, económico y social en la que ha sido instalada", tras la ruptura del pacto de gobierno que mantenían el PP y el PRC, que dejará a los 'populares' gobernando en minoría con cuatro concejales encabezados por el alcalde, José Luis López Vielba.

Así lo ha manifestado en un comunicado, recogido por Europa Press, el secretario general de la agrupación local y portavoz municipal, Sergio Balbontín, que lideró la lista socialista en las elecciones municipales de 2023 y que fue la más votada. Sin embargo, el acuerdo entre 'populares' y regionalistas hizo regidor a Vielba.

Balbontín, que no ha hecho referencia a si presentará una moción de censura, ha explicado que con este mensaje el PSOE quiere mostrar que "no se va a esconder" ante la crisis institucional del municipio y asume su "compromiso" con la ciudad.

"Los vecinos no quieren culpables, quieren soluciones. Los políticos tenemos la obligación de estar a la altura, de ser valientes y de dar un paso al frente, y ahí me van siempre a encontrar", ha dicho, para reafirmar su disposición a trabajar por un Ayuntamiento "serio, cercano y transparente", basado en "el diálogo, la cooperación y la defensa firme de los intereses de Reinosa ante cualquier administración".

Al respecto, ha sostenido que los concejales del PSOE seguirán trabajando con "rigor, coherencia y esperanza para devolver a la ciudad la estabilidad institucional, el prestigio perdido y la ilusión por un nuevo tiempo político al servicio de sus vecinos y vecinas".

El dirigente socialista ha recalcado la necesidad de que el Ayuntamiento "vuelva a generar confianza". "Ese es el compromiso del Partido Socialista y ahí nos van a encontrar", ha destacado.

El pacto, un error

Por otra parte, ha considerado que la ruptura del pacto de gobierno entre el PP y PRC certifica "el fracaso absoluto" de un proyecto político que nació "sin rumbo, sin cohesión y anteponiendo los intereses personales al interés general de la ciudad". "Lo advertimos desde el primer día: este pacto era un error", ha sentenciado.

Para el dirigente socialista "no es una sorpresa" la situación en la que se encuentra el equipo de Gobierno de Reinosa y ha sostenido que uno u otro partido acabarían rompiendo la coalición porque "no se estaban respetando las bases esenciales".

"La decisión unilateral del alcalde (...) provoca una situación de extrema debilidad institucional que coloca a Reinosa en un escenario de inestabilidad sin precedentes, en el que el PP vuelve a demostrar que le importa todo menos el presente y el futuro de nuestra ciudad", ha aseverado Balbontín.

También ha lamentado "el espectáculo bochornoso" que, a su juicio, han dado los 'populares' y regionalistas, mientras "los problemas reales de la cuidad siguen sin resolverse".

En cuanto a López Vielba, Balbontín ha aseverado que su gestión se ha caracterizado por "la ausencia de liderazgo, la falta de diálogo y la incapacidad para construir un equipo cohesionado".

Además, ha hecho un balance negativo de la misma, con, entre otras, pérdida de subvenciones, deterioro de los servicios, conflictividad con la Policía Local y con los trabajadores municipales y una política "creciente" de privatizaciones que "evidencia la falta de planificación y capacidad en la gestión". "Casi tres años desperdiciados", ha resumido.

También ha criticado que el alcalde anunciara la ruptura del pacto "desde Madrid mientras asistía a FITUR con dinero público pagado del bolsillo de todos los reinosanos, en lugar de dar explicaciones inmediatas a la ciudadanía desde su ciudad", ha afeado al regidor.