La población de Cantabria crece en más de 3.500 en el último año

Cantabria ha incrementado su población en el segundo trimestre de 2025 en 1.084 personas

Europa Press | Alicia Real

Calle comercial en Santander | Gobierno de Cantabria

Cantabria ha incrementado su población en el segundo trimestre de 2025 en 1.084 personas, hasta alcanzar los 594.586 residentes, lo que supone un incremento del 0,14%, mientras que en el último año la población cántabra ha aumentado en más de 3.500 personas, en ambos casos gracias a la población extranjera, según los datos de la Estadística Continua de Población con datos a 1 de julio publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, la población de Cantabria se sitúa en 594.586 habitantes, un 0,5% más que en junio de 2024. Del total de población cántabra, 288.171 son hombres (48,4%) y 306.415 son mujeres (51,6%); y 544.855 son españoles (91,6%) y el resto, 49.731 extranjeros (8,4%).

De hecho, el crecimiento poblacional de la comunidad se asienta en la ganancia de población extranjera, mientras que disminuye la de nacionalidad española.

Así, los 544.855 habitantes españoles de Cantabria a 1 de julio son un 0,08% menos que a principios de año (545.272) y un 0,06% menos que en julio de 2024 (545.148). Lo que significa que la comunidad ha perdido 293 españoles en el último año.

Por contra, los extranjeros han aumentado un 7,7% en el último año y un 1,8% en términos trimestrales, con 3.801 personas más desde julio de 2024.

