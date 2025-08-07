La población de Cantabria crece en más de 3.500 en el último año

Cantabria ha incrementado su población en el segundo trimestre de 2025 en 1.084 personas, hasta alcanzar los 594.586 residentes, lo que supone un incremento del 0,14%, mientras que en el último año la población cántabra ha aumentado en más de 3.500 personas, en ambos casos gracias a la población extranjera, según los datos de la Estadística Continua de Población con datos a 1 de julio publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, la población de Cantabria se sitúa en 594.586 habitantes, un 0,5% más que en junio de 2024. Del total de población cántabra, 288.171 son hombres (48,4%) y 306.415 son mujeres (51,6%); y 544.855 son españoles (91,6%) y el resto, 49.731 extranjeros (8,4%).

De hecho, el crecimiento poblacional de la comunidad se asienta en la ganancia de población extranjera, mientras que disminuye la de nacionalidad española.

Así, los 544.855 habitantes españoles de Cantabria a 1 de julio son un 0,08% menos que a principios de año (545.272) y un 0,06% menos que en julio de 2024 (545.148). Lo que significa que la comunidad ha perdido 293 españoles en el último año.

Por contra, los extranjeros han aumentado un 7,7% en el último año y un 1,8% en términos trimestrales, con 3.801 personas más desde julio de 2024.