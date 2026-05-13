Las plazas de la ERA de Torrelavega se dividirán en tres colores e incluirán los aparcamientos en altura

La Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad de Torrelavega debatirá este miércoles, 13 de mayo, la propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (ERA), que ampliará el número de plazas, incorporará las de los aparcamientos en altura y las dividirá en tres zonas identificadas por colores --naranja, azul y violeta-- según el tiempo máximo permitido.

La gran novedad de la modificación es la creación de la zona violeta, que incorporará a la ERA los aparcamientos en altura de La Carmencita y del Mercado Nacional de Ganados, donde se podrá estacionar un máximo de 12 horas, ampliable a 24 horas para los titulares de la Tarjeta Ciudadana. En éstos el estacionamiento estará regulado durante las 24 horas de los días laborables, excepto desde las 14.00 de los sábados hasta las 8.00 de los lunes o del día siguiente a festivos.

Una vez alcanzado el tiempo máximo autorizado o cuando el usuario decida abandonar voluntariamente el estacionamiento, será obligatorio sacar el vehículo del aparcamiento. La nueva regulación establece que no se podrá volver a estacionar en ninguna plaza del mismo aparcamiento público hasta que hayan transcurrido al menos 30 minutos, una medida orientada a garantizar la rotación real de vehículos y evitar usos continuados o permanentes de estas instalaciones municipales.

Por su parte, la zona naranja estará formada por las actuales plazas de carga y descarga que, fuera del horario reservado para esa actividad, se utilizan como ERA. En ellas se podrá aparcar un máximo 90 minutos, ampliable a dos horas para quienes dispongan de la Tarjeta Ciudadana. Las personas con movilidad reducida podrán estacionar hasta tres horas, o hasta cuatro si tienen la tarjeta.

En estas plazas se podrá estacionar de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Finalmente, la zona azul incluirá plazas destinadas específicamente a favorecer la alta rotación en calles con gran demanda de aparcamiento. El horario regulado será de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, y los sábados de 8.00 a 14.00 horas, manteniéndose igualmente el límite general de 90 minutos ampliable para determinados usuarios.

Además, la modificación de la ordenanza incluye una ampliación de las plazas ERA en distintas calles del centro urbano. En total, el nuevo sistema contará con 403 plazas, de las cuales 129 corresponderán a zona naranja y 274 a zona azul.

Entre las calles incluidas destacan Julián Ceballos, avenida de España, Augusto González Linares, Teodoro Calderón, La Llama, José Lucio Mediavilla, José María Pereda, Joaquín Cayón, Julián Urbina o la Avenida de la Constitución.

La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, ha explicado que la propuesta supone una actualización integral de la normativa vigente desde 2022 y responde tanto a la experiencia acumulada durante estos años como a la incorporación de los nuevos aparcamientos en altura.

Con ello se busca "consolidar un modelo de estacionamiento más eficiente, flexible y adaptado a la realidad actual de Torrelavega, favoreciendo la rotación de vehículos, facilitando el acceso al comercio y a los servicios y mejorando la organización del tráfico urbano". En paralelo, se pretende "evitar usos abusivos o estacionamientos permanentes", ha explicado.

Control y registro del aparcamiento

La nueva ordenanza establece además un sistema homogéneo de control y registro del estacionamiento. Los conductores estarán obligados a registrar el aparcamiento de automóviles y de motocicletas o ciclomotores de tres y cuatro ruedas en las zonas naranja y azul mediante la aplicación o sistema informático habilitado por el Ayuntamiento.

Este sistema actuará además como justificante del estacionamiento, indicando la hora de inicio y finalización de este.

En el caso de la nueva zona violeta correspondiente a los aparcamientos en altura, el control se realizará automáticamente mediante un sistema de lectura de matrículas habilitado por el Ayuntamiento. En ambos casos, el sistema será gratuito y permitirá una gestión "más moderna, eficaz y digitalizada".

La ordenanza incorpora además medidas para garantizar la igualdad de acceso al servicio y evitar situaciones de brecha digital. Así, las personas que no dispongan de dispositivos electrónicos, medios técnicos adecuados o habilidades digitales podrán activar y registrar el estacionamiento mediante llamada telefónica al teléfono habilitado al efecto por el Ayuntamiento o presencialmente a través de los agentes controladores del servicio.

Tras su paso por la Comisión informativa, la modificación de la ordenanza deberá ser aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación. Posteriormente, el texto será sometido a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón electrónico municipal durante un plazo de 30 días, periodo en el que ciudadanos y entidades podrán consultar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias.

Simultáneamente, el texto aprobado inicialmente se publicará también en el tablón electrónico municipal para recabar aportaciones adicionales de ciudadanos y colectivos afectados.