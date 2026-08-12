El Pendo finaliza una nueva campaña de excavaciones centrada en las ocupaciones humanas de hace 60.000 y 16.000 años

La Cueva de El Pendo ha sido objeto, del 15 al 30 de julio, de una nueva campaña de excavaciones arqueológicas que ha permitido seguir avanzando en la comprensión de las poblaciones humanas que ocuparon este enclave de Camargo durante los últimos 80.000 años. El alcalde, Diego Movellán, acompañado por miembros del equipo de gobierno municipal, ha visitado la excavación para interesarse por el desarrollo de los trabajos y conocer de primera mano los avances realizados por el equipo investigador.

Durante este encuentro, Movellán ha hecho hincapié acerca de la “importancia científica” de El Pendo, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. “Desde el Ayuntamiento de Camargo seguiremos contribuyendo a divulgar entre los ciudadanos el conocimiento generado durante décadas de investigación en la cavidad”, ha aseverado el regidor, quien ha recordado que en agosto de 2027 se cumplirán 30 años del descubrimiento del gran friso de pinturas rupestres de El Pendo.

Se trata de una efeméride que, a su juicio, “supone una gran oportunidad para poner en valor todo lo que se ha avanzado durante estas tres décadas en torno a uno de los grandes tesoros patrimoniales de Camargo”. Asimismo, durante la visita municipal se han abordado posibles vías de colaboración entre el Ayuntamiento de Camargo y el equipo investigador dirigidas a reforzar la divulgación de los resultados obtenidos y el conocimiento social de la importancia de la cavidad.

La campaña arqueológica que ha tenido lugar el pasado mes de julio da continuidad al proyecto iniciado en 2016 y centrado en reconstruir la evolución de las poblaciones humanas que habitaron la cavidad a lo largo de decenas de miles de años. El proyecto está dirigido por los arqueólogos Marián Cueto, de la Universidad de Salamanca; Edgard Camarós, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Pablo Arias, de la Universidad de Cantabria que, gracias a la colaboración entre investigadores de distintas disciplinas, están incorporando técnicas cada vez más avanzadas al estudio de la cavidad.

De este modo, en esta campaña se han tomado, entre otras, muestras destinadas al análisis de ADN antiguo conservado en los propios sedimentos, que pueden aportar nuevos datos sobre las poblaciones que ocuparon El Pendo. Los trabajos se han concentrado principalmente en dos momentos fundamentales de la Prehistoria: así, se han excavado depósitos de hace aproximadamente 60.000 años, correspondientes al Paleolítico medio, cuando los neandertales habitaban Europa, y también se ha continuado trabajando en niveles de hace unos 16.000 años, correspondientes a los últimos momentos del Paleolítico superior y vinculados al Homo Sapiens.

El análisis conjunto de ambos periodos permite a los investigadores estudiar la evolución del comportamiento humano. Una amplia secuencia arqueológica que convierte a El Pendo en un yacimiento especialmente relevante para el estudio de la evolución humana en Europa, ya que conserva evidencias de diferentes especies y culturas a lo largo de un periodo excepcionalmente amplio.

La campaña mantiene además una importante vertiente formativa. En esta edición han participado doce estudiantes y voluntarios procedentes de diferentes universidades y puntos de España, que han podido adquirir experiencia directa en técnicas de excavación, registro y documentación de contextos prehistóricos.