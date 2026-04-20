El Paseo Pereda estará cortado parcialmente al tráfico en horario nocturno hasta el viernes por obras de asfaltado

El Paseo Pereda estará cortado parcialmente al tráfico de vehículos en horario nocturno desde hoy hasta el próximo viernes, día 24, con motivo de las obras de asfaltado que se realizarán en el entorno del número 10 de esta calle.

Así lo ha anunciado el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, quien ha señalado que el Ayuntamiento ha decidido que los trabajos se desarrollen durante una franja horaria nocturna con el fin de minimizar las molestias a los ciudadanos.

Según ha detallado, los cortes se producirán de las 23.00 a las 7.00 horas.

Los vehículos procedentes del centro tendrán siempre un carril disponible, mientras que los que provienen de El Sardinero serán desviados por la rotonda del túnel del Centro Botín hacia la calle Antonio López.