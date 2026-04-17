Tres detenidos por la Guardia Civil en relación con estafas informáticas a empresas de Cantabria

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la detención de seis personas como presuntas autoras de ciberestafas a empresas y particulares de esta Comunidad Autónoma. Estas detenciones han sido practicadas a finales del pasado mes de marzo en Zaragoza.

Dentro de las investigaciones que realiza el Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil, especialista en la investigación de delitos cometidos con el uso de las nuevas tecnologías, tenían en marcha varias que afectaban a tres empresas.

Estas mercantiles habían sido víctimas del denominado BEC, consistente en la recepción de un correo electrónico que esperaban de un destinatario conocido, donde les adjuntan una factura que deben abonar. Si bien, el ciberdelincuente ha podido acceder previamente al correo y factura, modificando la cuenta bancaria donde abonar la misma. Entre las tres empresas han sufrido un perjuicio económico de unos 107.000 euros.

Las pesquisas realizadas permitieron saber que, en uno de los casos denunciados, la totalidad del dinero estafado, más de 72.000 euros, paso a una sola cuenta bancaria, procediendo a la detención de la persona receptora del dinero. Por los otros dos casos, se detuvo a otras dos personas receptoras de parte del dinero estafado.

Cargos fraudulentos

La persona titular de una tarjeta bancaria residente en Cantabria, detectó una serie de cargos no realizados por ella, ascendiendo a unos 14.000 euros el perjuicio económico sufrido. Aunque la investigación continúa abierta, por el momento se ha procedido a la detención de una persona receptora de uno los cargos, continuándose las indagaciones.

En otra investigación un particular recibió una llamada que supuestamente dimanaba de su entidad bancaria, donde le comunicaban que estaban intentando extraer de forma fraudulenta 2.000 euros de su cuenta. Una vez que el operador ganó la confianza de la víctima le aportó la solución de transferir ese dinero a una cuenta nueva segura, accediendo la víctima y de esta forma pasando el dinero a manos de los ciberdelincuentes.

Por estos hechos se ha detenido a dos personas, una considera la receptora del dinero y otra a la que captó a la anterior para poner la cuenta bancaria.

Todas estas detenciones realizadas por efectivos del Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil, se ha contado en el apoyo de la Comandancia de este Cuerpo en Zaragoza.