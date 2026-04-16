112 Cantabria

Rescatan con una grúa a una vaca caída al río en Vega de Liébana

La caída del animal se produjo el martes, día en el que se realizó un primer intento para rescatarlo, pero no fue posible

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Rescatan con una grúa a una vaca caída al río en Vega de Liébana
Rescatan con una grúa a una vaca caída al río en Vega de Liébana | 112 Cantabria

El rescate de una vaca que se cayó al río en la localidad de Bárago, en el municipio de Vega de Liébana, ha obligado a emplear una grúa para poder levantarla y trasladarla a una zona segura.

La caída del animal se produjo el martes. Fuentes del 112 han explicado a Europa Press que ese mismo día se realizó un primer intento para rescatarlo, pero no fue posible.

Se le dejó agua y comida para pasar la noche y todo planificado para el día siguiente, miércoles, que fue cuando finalmente se consiguió sacarlo de la zona donde había caído y ponerlo a salvo.

La vaca fue rescatada con algunas magulladuras, pero "sin apariencia de lesiones graves".

Los bomberos del Gobierno de Cantabria ayudaron a un veterinario a bajar al cauce donde había caído la res. Éste valoró su estado y dio el visto bueno al sistema propuesto para elevarla con una pluma.

Tras ello, los bomberos, junto a vecinos y voluntarios, aseguraron con cinchas al animal y una grúa lo izó a una zona segura.

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