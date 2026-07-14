Los pasajeros del Seve Ballesteros crecen un 1,9% en el primer semestre

El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander registró 517.144 pasajeros de enero a junio, lo que supone un 1,9% más que los que pasaron por la infraestructura aeroportuaria en el mismo periodo de 2025.

Según datos de Aena, el tráfico doméstico también ha experimentado un buen comportamiento en términos acumulados, con un crecimiento del 16,8%, hasta los 310.134 pasajeros comerciales.

En los primeros seis meses del año, el aeropuerto ha atendido 5.528 operaciones, de las cuales 4.190 tuvieron carácter comercial (+0,4%): 2.776 nacionales y 1.414 internacionales.

Por lo que se refiere a junio, el Seve Ballesteros-Santander ha cerrado el mes con 113.020 pasajeros, correspondiente a un crecimiento del 11,8% respecto al mismo mes de 2025, y ha atendido 1.222 vuelos, un 7,8% más.

Destaca el crecimiento del tráfico nacional: de los 112.793 pasajeros comerciales, 64.906 conectaron con otra ciudad española (+24,9%), mientras que 47.887 lo hicieron con un destino extranjero (-1,6%).

Por lo que respecta a las operaciones, de los 910 vuelos comerciales, 574 tuvieron origen o destino en España y 336, fuera de nuestras fronteras.