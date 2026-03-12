La oposición de Santander pide un Pleno extraordinario sobre El Bocal el 19 de marzo

Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Santander (PRC, PSOE, Vox e IU) han registrado este miércoles una petición formal en la que solicitan a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que celebre un Pleno extraordinario el próximo 19 de marzo, a las 9.00 horas y con un único punto en el orden del día: la "depuración de responsabilidades políticas y técnicas" derivadas del suceso de El Bocal, donde la semana pasada fallecieron seis jóvenes que cayeron al mar tras colapsar una pasarela de la senda costera.

El documento ha sido firmado por trece concejales, por lo que se supera "ampliamente", según han destacado en un comunicado conjunto los grupos que suscriben la petición, el mínimo recogido en el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Santander, que establece en su artículo 32.3 que se celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el alcalde o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número de miembros de la Corporación, sin que ningún edil pueda solicitar más de tres al año.

En este caso, lo han pedido trece concejales de un total de 27, lo que supone casi la mitad de la Corporación (el 48,14%), que han apoyado el planteamiento del PRC de celebrar un Pleno extraordinario para "esclarecer responsabilidades políticas" tras lo sucedido en El Bocal, que se encuentra bajo investigación judicial.

Transparencia

Los portavoces de las cuatro formaciones han coincidido en señalar que la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria responde a la "necesidad de transparencia" ante una "terrible tragedia" que ha generado una "profunda conmoción" en Santander. Ocurrió el pasado martes, 3 de marzo, cuando un grupo de siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo) hacía la ruta costera que va del Faro de Cabo Mayor a La Maruca.

Pasadas las 16.30 horas la infraestructura de madera que atravesaban sobre dos acantilados se rompió y hundió y seis de los jóvenes, de entre 19 y 22 años, fallecieron mientras una chica resultó herida grave.

Los representantes del PRC, PSOE, Vox e IU han precisado que su iniciativa "no busca interferir" en la investigación judicial abiertas, a cargo de la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, sino "cumplir con la labor de fiscalización" que les corresponde.

Una vez registrada la petición, el reglamento señala que la celebración del Pleno "no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada" y que si la alcaldesa no lo convocase dentro del plazo señalado "quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, a las doce horas".

No obstante, en la petición se solicita que el Pleno extraordinario se convoque el jueves de la semana que viene, 19 de marzo, para no interferir con los asuntos de la sesión ordinaria, que se celebra el último jueves de cada mes.