SANTA RITA

Las oficinas del Gobierno de Cantabria cierran mañana por la festividad de Santa Rita

La Oficina de Atención a la Ciudadanía de Peña Herbosa y el Servicio de Tributos de la Agencia Tributaria permanecerán abiertos al público

María Agudo

Santander |

Gobierno de Cantabria con el Racing de Santander
Gobierno de Cantabria con el Racing de Santander | Gobierno de Cantabria

Las oficinas y dependencias de la Administración del Gobierno de Cantabria estarán cerradas mañana viernes, 22 de mayo, con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona de los empleados públicos.

Solamente estarán abiertos al público la Oficina de Atención a la Ciudadanía, situada en la sede de Peña Herbosa (de 9:00 a 13:00 horas), y la Agencia Cántabra de Administración Tributaria para el pago de tributos (Paseo de Pereda 13, de 9:00 a 14:00 horas).

Igualmente, permanecerán abiertos aquellos otros centros o residencias cuyo cierre no sea posible por las especiales características de los servicios que prestan.

El resto de los empleados públicos autonómicos que realizan su labor en los juzgados y tribunales de Cantabria, centros escolares y sanitarios disfrutarán la festividad en las fechas que establezca el correspondiente calendario laboral.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer