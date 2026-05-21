Las oficinas del Gobierno de Cantabria cierran mañana por la festividad de Santa Rita

Las oficinas y dependencias de la Administración del Gobierno de Cantabria estarán cerradas mañana viernes, 22 de mayo, con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona de los empleados públicos.

Solamente estarán abiertos al público la Oficina de Atención a la Ciudadanía, situada en la sede de Peña Herbosa (de 9:00 a 13:00 horas), y la Agencia Cántabra de Administración Tributaria para el pago de tributos (Paseo de Pereda 13, de 9:00 a 14:00 horas).

Igualmente, permanecerán abiertos aquellos otros centros o residencias cuyo cierre no sea posible por las especiales características de los servicios que prestan.

El resto de los empleados públicos autonómicos que realizan su labor en los juzgados y tribunales de Cantabria, centros escolares y sanitarios disfrutarán la festividad en las fechas que establezca el correspondiente calendario laboral.