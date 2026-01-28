Nueva tractorada en Santander contra el acuerdo de Mercosur: estas serán las calles que se cortarán parcialmente al paso de la manifestación ganadera

Los ganaderos de Cantabria se volverán a movilizar este jueves 29, como ya hicieron el pasado 9 de enero, con una tractorada y una manifestación en Santander de rechazo al tratado con Mercosur, por la bajada de la calificación de la dermatosis nodular contagiosa, el control efectivo del lobo "ya" y contra los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

Esta protesta se enmarca en el 'Súper Jueves del campo español', convocado por ASAJA, COAG y UPA en más de una treintena de ciudades de diversas comunidades autónomas.

La manifestación-tractorada, que está previsto se desarrolle de 12 a 15 horas, incluye en una concentración a pie en el Parlamento de Cantabria y una marcha hacia la Delegación del Gobierno.

El recorrido incluye La Marga, Jerónimo Sáinz de la Maza, la calle Alta, el Parlamento (con llegada prevista a las 12.30) y la Delegación del Gobierno, sobre 13.45 horas.

Varias calles cortadas

La Oficina de Coordinación de la Policía Local de Santander informa de varios cortes de tráfico temporales que afectarán mañana al mediodía y primera hora de la tarde por la manifestación con tractores.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha informado de que la manifestación será en horario de 11.30 a 15.00 horas con los siguientes itinerarios: De entrada a la ciudad a través de Eduardo García del Rio, Glorieta Valdecilla Sur, Jerónimo Sainz de La Maza, Glorieta Cuatro Caminos, Alta, Ruamayor, Jesús de Monasterio, Calvo Sotelo y Alfonso XIII.

Una vez finalizada la concentración en Alfonso XIII, los vehículos manifestantes realizarán un cambio de sentido en el Paseo de Pereda, continuando por Calvo Sotelo, Jesús de Monasterio, San Fernando, Glorieta Cuatro Caminos (Túnel), Avenida Valdecilla, Cajo, Campogiro, Camarreal y Barrio Ojaiz.

En este sentido, las calles que quedarán cortadas son, de 12.00 a 13.00 horas, Jerónimo Sainz de la Maza, Montevideo, Padre Rábago, calle Alta, todas las transversales de la calle Isaac Peral con salida a la calle Alta, Cuesta de las Ánimas, Fernández de Isla, Obispo Sánchez Castro, Ruamayor, Ruamenor, Cuesta del Hospital y Garmendia.

Y de 13.00 a 15.00 horas, quedarán cortadas Jesús de Monasterio hasta Pasaje de Peña, Isabel II, Calvo Sotelo y Lealtad.

Finalmente, de 14.45 a 15.30 horas, estarán cortadas Cervantes, San Fernando, Perines, Valderrama, Valdecilla (sentido Cajo), Rosa, Torres Quevedo, Segundo López Vélez y Cajo.