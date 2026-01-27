Hallan a un hombre muerto con traumatismos en una cuadra de Puente Arce

Un hombre ha aparecido muerto este lunes en una estabulación ganadera de Puente Arce (Piélagos) con algún traumatismo pero, en principio, sin indicios de criminalidad.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que la autopsia será la que determine las causas del fallecimiento del hombre, hallado sobre las 14.00 horas por un familiar en la estabulación.

Por ahora, se desconoce si el hombre falleció por causas naturales y, posteriormente, pudo sufrir algún daño por animales de la cuadra o si, por el contrario, su muerte se debe a un ataque de alguno de estos o algún otro tipo de hecho accidental.