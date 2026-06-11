El "Museo del Kolor" de Okuda estará listo en 2030

El artista urbano Óscar San Miguel, conocido en todo el mundo como Okuda, ha presentado este jueves su proyecto "Museo del Kolor" que convertirá el Palacio de Cortiguera en un centro de arte urbano en pleno centro de Santander. El proyecto se ha podido materializar gracias al acuerdo de derecho de superficie alcanzado entre la Fundación de Okuda "Coloring the World" y el Ministerio del Interior, propietario del inmueble desde 1999.

Los trabajos consistirán en la rehabilitación y recuperación completa del edificio en avanzado estado de deterioro tras décadas cerrado. Algo que no será antes de 2030, tal y como ha confirmado el artista Okuda en una entrevista en Más de Uno Cantabria.

El futuro espacio de arte albergará una colección única y distinta de la propuesta que tiene actualmente la ciudad, tal y como ha explicado Okuda. Además, acogerá exhibiciones, talleres y residencias culturales y todo tipo de iniciativas sociales "que generarán comunidad y garantizan el acceso a la cultura a las nuevas generaciones".

"Después de 30 años realizando proyectos artísticos por todo el mundo --más de 300 en 100 ciudades de 50 países diferentes-- es el momento de volver a mis orígenes y de volver a mi ciudad", ha explicado el artista durante la presentación del proyecto, celebrada este jueves en los jardines del Palacio de Cortiguera, propiedad del Ministerio del Interior a través del organismo GIESE.

"Realmente los proyectos que más éxito han tenido míos han sido dar nueva vida a espacios que ya no tenían vida", ha indicado Okuda, que ha puesto como ejemplo sus actuaciones en un iglesia de Denver (Estados Unidos) y de otra en Asturias. "Esto es un poco en ese camino", ha añadido.

Okuda ha asegurado que sigue "muy conectado" a su tierra, no solo visitando a su familia, sino implicándose en proyectos "que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo".

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En la presentación del proyecto han intervenido también el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, además del presidente y el director de 'Coloring the World', Óscar Sanz y Juan Vera, respectivamente.