Cuándo salen las entradas del concierto de Muse en Santander 2023

Muse vuelve a España para actuar en Santander el próximo mes de julio dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego. Será el próximo 4 de julio en Los Campos de Sport del Sardinero. Será el único concierto que la banda ofrecerá en España dentro del 'Will Of The People World Tour'.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las 20.000 entradas saldrán a la venta este martes, 31 de enero, a partir de las 12 de la mañana.

Se podrán comprar a través de la web.

Programación de conciertos de Año Jubilar Lebaniego

Además de Muse, otros artistas actuarán en Cantabria dentro de la agenda de los actos culturales para conmemorar el Año Santo Jubilar.

Estas son las fechas y los conciertos y eventos programados: