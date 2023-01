Muse vuelve a España: actuará en Santander en julio de 2023

Muse vuelve a España para actuar en Santander el próximo mes de julio dentro de la programación del Año Jubilar Lebaniego. Será el próximo 4 de julio en Los Campos de Sport del Sardinero como anuncia el grupo en su página web.

Será el único concierto que la banda ofrecerá en España dentro del 'Will Of The People World Tour'.

El pasado 9 de enero el consejero de Turismo, Javier López Marcano, anunciaba que como arranque del verano, en junio, se ha programado un gran concierto en los Campos de Sport de El Sardinero con un grupo de artistas "de calado mundial", por lo que el consejero ha confiado en que "agotarán las entradas en pocas horas".