Muere Conchita Mantilla, fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias

Hotelera, fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias y política del PRC, Conchita Mantilla, conocida como Chitín, ha fallecido a los 91 años en Santander.

En 1967, Conchita asumió la dirección y gestión del Hotel Rex, ubicado en la emblemática calle Calvo Sotelo de Santander, durante 32 años. A finales de los 90, el presidente Miguel Ángel Revilla la incorporó al Partido Regionalista de Cantabria (PRC), convirtiéndose en la primera mujer concejal del partido en Santander. Desde 1995 hasta 2004, Conchita desempeñó su labor política como concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Santander. Fue cofundadora en 1985 de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC).

Aquí se puede escuchar una de las últimas entrevistas que realizamos a Conchita Mantilla con motivo de su nominación al Premio Mujer Cantabria 2024.

"como este mundo anda patas arriba voy a darme una vuelta por arriba a ver si lo arreglo"

Una noticia que ha compartido su familia a través de las redes sociales en las que ella era muy activa.

"Amigos, como este mundo anda patas arriba voy a darme una vuelta por arriba a ver si lo arreglo. Lo he pasado bomba despachándome por este invento. A ver también si consigo arreglar el algoritmo para no generar tan mal rollo. A quienes andéis mañana por Santander pasad a despediros si queréis por el Alisal. Un beso enorme y gracias por todo! Chitin", se puede leer en el mensaje.