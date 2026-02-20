Primera semana de huelga de médicos en Cantabria: cerca de 800 cirugías canceladas y miles de consultas perdidas

Los médicos cántabros estiman que se han suspendido entre 700 y 800 intervenciones quirúrgicas y se han dejado de pasar miles de consultas en hospitales y centros de salud de la comunidad. Son las consecuencias de una huelga de sanitarios convocada contra el Estatuto Marco, que ha sido un éxito para el Sindicato Médico. Su vicepresidente, Santiago Raba, cifra el seguimiento en un 70% de los médicos que tenían derecho a huelga.

En total, según Raba, se han cancelado “entre 700 y 800 intervenciones”, pero “también hay miles de consultas en los hospitales anuladas, miles de pruebas diagnósticas de laboratorio sin realizar y también miles de consultas en atención primaria suspendidas”.

Dificil recuperar la actividad perdida, según los médicos

Desde el Sindicato Médico avanzan que con estas cifras es muy difícil recuperar la actividad perdida en estos cinco días. Santiago Raba reconoce que hay “poco margen para mejorar la actividad” porque “la productividad por las mañanas ha aumentado casi un 15% y por las tardes se ha aumentado la actividad quirúrgica un 120%”.

El vicepresidente del Sindicato Médico en Cantabria sostiene que “hay ya muy poco margen para operar más” para que “todo esto que se ha dejado de hacer, se pueda meter en las semanas y meses posteriores”.

"Contener" las listas de espera

La Consejería de Salud señala que el objetivo ante el "impacto" de la huelga ya no es disminuir las listas de espera, sino "contenerlas". Por eso, el consejero César Pascual ha avanzado que tendrá que diseñar un plan de recuperación de la actividad perdida.

No obstante, ha avanzado que se ha pedido a todas las gerencias del Servicio Cántabro de Salud que hagan un plan de recuperación de la actividad perdida, y también ha descartado la derivación de pacientes a la sanidad privada porque "tenemos una capacidad de derivación limitada con el presupuesto".