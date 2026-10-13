nació el 25 de enero de 1943 en Peñacastillo

Muere a los 83 años 'Chisco', jugador del Racing en los 60

El Racing ha expresado en las redes sociales su pesar por la muerte de Chisco y le ha descrito como "raza, pundonor y espíritu racinguista por antonomasia"

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Muere a los 83 años 'Chisco', jugador del Racing en los 60
Muere a los 83 años 'Chisco', jugador del Racing en los 60 | Real Racing Club

El exfutbolista José María Salcines, 'Chisco', jugador del Racing de Santander en la década de los 60 del siglo pasado, ha fallecido a los 83 años.

El Racing ha expresado en las redes sociales su pesar por la muerte de Chisco y le ha descrito como "raza, pundonor y espíritu racinguista por antonomasia".

'Chisco' nació el 25 de enero de 1943 en Peñacastillo y disputó 98 partidos con la elástica verdiblanca.

En mayo de 2017, la Asociación de Peñas del Racing le organizó un emotivo tributo en el Gran Hotel Victoria de Santander.

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