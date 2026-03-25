La Mesa de Movilidad del Besaya pide cambios para "reflotar" Torrebici ante la "preocupante" caída de usuarios

La Mesa de Movilidad del Besaya se ha reunido con la concejala de este área en Torrelavega, Jezabel Tazón, para solicitar la adopción inmediata de medidas para "reflotar" el servicio municipal de préstamo de bicicletas, Torrebici, que asegura que arrastra desde 2023 un "hundimiento preocupante" del número de usuarios.

En concreto, el colectivo destaca que este servicio llegó a registrar más de 1.100 usuarios al día en verano de 2023, pero desde entonces las cifras han "empeorado notablemente", con caídas "del 39%" en algunos meses.

"Es una verdadera pena, se ha dejado caer el sistema que mejor funcionaba en Cantabria", ha lamentado la Mesa, que considera que "este declive no es casualidad" sino que responde al "deficiente mantenimiento de las bicicletas, que con frecuencia aparecen rotas, deshinchadas o sin batería".

Por ello, y dado que quedan "pocos meses" de vigencia del contrato, ha pedido información al Ayuntamiento para trabajar en un nuevo pliego que, advierte, debe ser "más ambicioso", duplicar el número de bicicletas, asegurar su correcta redistribución y mantenimiento y cubrir la demanda de los municipios colindantes, al menos de Cartes, Reocín y Polanco, e incluso también Santillana del Mar y Suances, porque "solo un enfoque comarcal permitirá llegar a los usuarios más receptivos" y "sentar las bases para fomentar el cambio modal".

A su juicio, este servicio, bien mantenido, "puede constituir una verdadera alternativa de transporte cotidiano para cientos de personas".