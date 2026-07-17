Más de 6.000 jóvenes podrán solicitar el Bono Cultura en Cantabria

Más de 6.000 jóvenes, nacidos en el 2008, podrán solicitar el Bono Cultura en Cantabria, que tiene una dotación de 400 euros para gastar en unos 60 establecimientos de la región.

Así lo ha informado, en declaraciones a los medios en la Librería Gil de Santander, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que ha subrayado que en la edición anterior 4.200 cántabros se acogieron a esta subvención.

El Bono Cultura Joven se podrá solicitar hasta el 31 de octubre y una vez que se pide hay un año entero para gastarlo.

"Son 400 euros de ayuda directa que da el Gobierno de España y solamente tienen que entrar en la web del programa Bono Cultura Joven del Ministerio de Cultura y encontrarán todos los detalles para darse de alta", ha apostillado.

El delegado ha apuntado que en esta quinta edición hay una novedad "muy importante", ya que por primera vez los 400 euros se van a poder destinar a la compra de materiales, instrumentos musicales y cursos de aprendizaje.

Por lo tanto, los demandantes pueden optar por destinar los 400 euros de forma íntegra a la compra de material o de creación artística o pueden tener la segunda modalidad, que es destinarlos a la compra de cultura.

"Si optan por esta segunda opción, los jóvenes van a poder destinar 200 euros a la compra de entradas para conciertos, cine, teatro, espectáculos en vivo o el acceso a museos; y los otros 200 los tienen que destinar a otras dos alternativas, 100 a la compra de libros físicos, revistas o CDs; y otros tantos para comprar material digital, es decir, un libro, una suscripción a una revista, a una plataforma o a un podcast", ha detallado.

Finalmente, Casares ha explicado que este programa tiene el objetivo de "universalizar la cultura y garantizar la igualdad de oportunidades", porque la cultura "es un motor de desarrollo, de enriquecimiento personal y hace siempre ciudadanos mejores".