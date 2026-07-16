Final del Mundial en Cantabria: pantallas gigantes y refuerzo del dispositivo de seguridad

Pantallas gigantes en los ayuntamientos

Santander

La Plaza Porticada se sumará al Centro Botín para retransmitir este domingo la final del Mundial de fútbol que disputará España contra Argentina.

Todas las personas que lo deseen podrán verlo de forma gratuita en ambas zonas, que contarán con un gran ambiente festivo. En concreto, en la Plaza Porticada, habrá pintacaras de 18.30 a 20.30 horas y el concierto de El Drogas, programado para esa misma noche, será a partir de las 23.30 horas.

Reinosa

El Ayuntamiento de Reinosa instalará en la Plaza de España una pantalla gigante y habilitará un espacio con sillas para que vecinos y visitantes puedan seguir el partido y compartir una jornada marcada por la ilusión, la convivencia y el apoyo a la Selección Española.

La programación comenzará a las 18:30 horas con música y animación a cargo de Zalo DJ, que se encargará de ambientar la plaza antes del encuentro. También se habilitará una fan zone, donde los asistentes podrán pintarse con los colores de la selección y comenzar a vivir desde primera hora el ambiente de la final.

Refuerzo de seguridad

La Policía Nacional reforzará su dispositivo en Cantabria este domingo, 19 de julio, con motivo de la final del Mundial, que disputará España a las 21.00 horas, tal y como ha ocurrido este martes durante la semifinal.