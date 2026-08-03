La localidad cántabra de Rocamundo pide más seguridad vial en el pueblo con motivo del eclipse

El presidente de la Junta Vecinal de Rocamundo (Valderredible), Carlos López, ha enviado una carta a la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria para solicitar más seguridad vial en la localidad con motivo del eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto.

En el texto, López ha explicado que la carretera autonómica CA-757, que cruza Rocamundo, es por donde va a acceder toda la circulación para presenciar este acontecimiento desde el Observatorio Astronómico de Cantabria (OAC), ubicado a escasos kilómetros, y definido por el Gobierno regional como uno de los cinco puntos clave para observarlo.

Asimismo, ha afirmado que en verano "se producen accidentes y bastantes sustos porque hay mucha gente y niños con bicis, y los coches circulan muy deprisa". En esta línea, el tráfico de esta carretera se ha multiplicado desde la apertura del OAC, ha indicado.

Por eso, ante la expectación y la previsión de una afluencia "masiva", ha solicitado a Fomento que evalúe la situación de forma urgente e instale más señales de limitación de velocidad (tanto verticales como marcas viales en el suelo), y que valore la colocación temporal de elementos disuasorios, como paneles informativos o radares pedagógicos, para obligar a moderar la marcha por el pueblo.