En libertad el investigado por la muerte de un seguidor del Racing de Santander

LEER MÁS La Fiscalía de Cantabria no pedirá cautelares para el detenido por la muerte del aficionado del Racing

La jueza de la Plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado este mediodía dejar en libertad al hombre que fue detenido como presunto agresor del aficionado del Racing de Santander fallecido este sábado en la capital cántabra antes del partido contra el Albacete Balompié, tras una discusión.

El arrestado, que se ha acogido a su derecho a no declarar, se encuentra investigado en la causa abierta por el Tribunal de Instancia de Santander por un delito de homicidio imprudente.

No se han acordado medidas cautelares y el hombre deberá comparecer ante el Tribunal de Instancia siempre que sea llamado.

En este sentido, la Fiscalía de Cantabria ya anunció esta mañana que no solicitaría ningún tipo de medida cautelar al considerar que la acción del detenido no ha sido "agresiva o violenta", y que se trata de unos hechos "muy desgraciados".

Y es que, según las primeras investigaciones, durante la agresión el aficionado racinguista cayó al suelo y se golpeó en la cabeza con una alcantarilla que sobresale del pavimento, lo que provocó el fatal desenlace.

En un primer momento, hasta la llegada de la ambulancia, el hombre, Mariano Gutiérrez, de 52 años, fue asistido por dos personas en el lugar, donde se encontraba el presunto agresor, que fue detenido.

El investigado, que trabajó entre 2022 y 2024 en el Albacete Balompié como coordinador del Área de Metodología y fue segundo entrenador del Atlético Albacete, vive en Santander y en el momento de los hechos llevaba una camiseta de este club.

Racing y Albacete disputaban ese sábado un partido en los Campos de Sport de El Sardinero a las 16.15 horas, poco antes de que se produjeran los hechos.

El 091 de la Policía Nacional recibió una alerta, sobre las 16.00 horas, que informaba de una agresión en la calle Simón Cabarga de Santander, a donde desplazó dotaciones, que localizaron en la plaza del mismo nombre a dos hombres que estaban asistiendo a otro, de mediana edad, que estaba tumbado en la calle y con una herida sangrante en la cabeza.

Poco después, los servicios sanitarios prestaron una primera asistencia en el lugar al herido, que posteriormente fue trasladado a Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde falleció posteriormente.

La Policía Nacional localizó y detuvo en el lugar al presunto agresor, que trasladó a sus dependencias, e inició una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el suceso se produjo tras una discusión entre ambos, vecinos de Santander.