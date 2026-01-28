José Arsuaga, nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles por unanimidad el nombramiento del magistrado José Arsuaga como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), cargo en el que sustituye a José Luis López del Moral por caducar su mandato.

Además, el Pleno ha designado a la magistrada Elena Pérez presidenta de la Sala de lo Social del TSJC. Ambos eran los únicos candidatos que aspiraban a estas plazas, según ha explicado en un comunicado el CGPJ.

El nuevo presidente del TSJC es desde 2015 presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria. Arsuaga ingresó en la carrera judicial en el 1991. Desde entonces, ha estado destinado siempre en órganos judiciales de Cantabria, salvo un breve periodo de tiempo que ejerció en el País Vasco.

Su primer destino fue el Juzgado n.º 2 de Medio Cudeyo y dos años después ocupó la plaza del Juzgado n.º 3 de Torrelavega. En 1997 se trasladó al Juzgado de lo Penal n.º 7 de Bilbao, pero en 1999 regresó a Cantabria como titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Santander.

De ahí, pasó a la Audiencia Provincial, cargo que lleva ocupando los últimos diez años. Además de presidir el órgano, ejerce como magistrado en la Sección Segunda, donde se resuelven recursos de la jurisdicción civil. En 2011 superó las pruebas de especialización en el orden civil.

Aparte de su función jurisdiccional, destaca su labor gubernativa, ya que fue elegido por sus compañeros decano de los jueces de Santander en el 2006 y reelegido posteriormente. Dejó esta función cuando, al ser elegido presidente de la Audiencia Provincial, pasó a ejercer en un órgano colegiado.

Desde entonces, forma parte de la Sala de Gobierno del TSJC como miembro nato por su condición de presidente de la Audiencia Provincial.

Posee el Premio Calidad de la Justicia en su modalidad Una Justicia más Eficaz otorgado el año 2014 por "facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial" al problema de las preferentes, creando el que fue conocido como juzgado de preferentes.

El nuevo presidente del TSJC tiene también una dilatada trayectoria docente. Actualmente es profesor del Máster de Acceso a la Profesión de la Abogacía y la Prócura y del Máster en Derecho de Familia y Menores, ambos de la Universidad de Cantabria; así como del Máster de Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense de Madrid.

Anteriormente, fue profesor universitario asociado de Universidad Nacional de Educación a Distancia de Derecho Civil y Derecho de la Empresa.

Es miembro del consejo de redacción de la Editorial Sepin, ha participado en ocho libros colectivos, ha escrito cerca de una cuarentena de artículos doctrinales, ha impartido más de un centenar de ponencias y ha dirigido una veintena de cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, la nueva presidenta de la Sala de lo Social del TSJC es desde 2008 magistrada de la misma.

Esta doctora en Derecho ingresó en la carrera judicial en el año 2001 y su primer destino fue el Juzgado único de Padrón. Cinco años después accedió a la categoría de magistrada especialista en el orden social con destino en la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, donde permaneció apenas un año. Desde entonces, ejerce en la Sala de lo Social de Cantabria.

Elena Pérez es delegada de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desde 2015, y en tal condición realiza funciones de coordinación, promoción e impulso de actividades no jurisdiccionales encaminadas a que las personas con discapacidad no sufran discriminación cuando se relacionan con los órganos judiciales.

En el ámbito internacional, fue miembro de la Red Judicial Europea (REJUE) desde el año 2018 hasta el 2024 y, desde entonces, es miembro de la Red Europea de Expertos en Derecho de la Unión (REDUE, división social).

Como docente, participa habitualmente en los cursos de formación centralizada y descentralizada del Consejo General del Poder Judicial, es profesora habitual en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y es miembro de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Cantabria-ICASST.