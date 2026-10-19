Investigadas dos personas por el robo en el interior de una autocaravana en Polanco

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigados a dos hombres de 38 y 42 años de edad, vecinos de Torrelavega y Los Corrales de Buelna, como presuntos autores del robo con fuerza en una autocaravana en el término municipal de Polanco.

Además, a uno de ellos se le detuvo al estar buscado por un juzgado de Cartagena con orden de detención y personación, y días más tarde, como presunto autor del robo en otra autocaravana en el municipio de Reocín. Al otro varón se le detuvo en el municipio de Piélagos, tras ser sorprendido perpetrando un presunto delito de robo con escalo en el interior de una empresa del término municipal de piélagos.

La madrugada del pasado día 11 de octubre, la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de llamada a la Central Operativa de Servicios (062) de un robo en el interior de una autocaravana que se encontraba estacionada en el municipio de Polanco.

Posteriormente, fruto de las pesquisas realizadas, se pudo averiguar un determinado vehículo que pudo ser utilizado en el robo. Sobre las 03:30 horas, una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), observó un vehículo, en actitud sospechosa, en el municipio de Cartes, que podía coincidir con el buscado.

Acto seguido, los agentes procedieron a la identificación de sus ocupantes, resultando que, el conductor del vehículo, se encontraba buscado con órdenes de detención y personación, procediendo a su detención.

Durante la inspección del vehículo, se pudo observar que ocultaban en el maletero un inversor de corriente, una centralita o panel de control central de la zona vivienda de un vehículo, un televisor y una linterna, procedentes de una autocaravana, de los que no pudieron constatar su licita procedencia, quedando los objetos intervenidos.

Junto a estos, se encontraron una barra de uña, una maza, un cortacable, una caja de herramientas y guantes, susceptibles de poder ser empleados para cometer este tipo de ilícitos penales.

Al no poderse determinar en ese momento la procedencia de los objetos intervenidos, los efectivos de la Guardia Civil trasladaron a dependencias de este cuerpo al hombre que estaba buscado judicialmente, continuando con la investigación por el robo en la autocaravana efectivos del Puesto de Polanco.

Ese mismo día, la Guardia Civil tuvo conocimiento que una persona había accedido, mediante escalo, a una empresa del municipio de Piélagos, siendo detenido en las instalaciones por efectivos de este Cuerpo. Esta persona resultó ser el otro ocupante del vehículo.

Mientras se realizaban las diligencias por ambas detenciones, se obtuvieron diferentes pruebas, que indicaban que estas dos personas eran también los presuntos autores del robo en la autocaravana en el término municipal de Polanco, procediéndoles a instruir diligencias en calidad de investigados.

Más tarde, se pudo averiguar la procedencia de los objetos intervenidos, los cuales correspondían al presunto robo en una autocaravana en el municipio de Reocín, procediendo a la detención del conductor del vehículo.