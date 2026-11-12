Inicio de la campaña electoral en Cantabria: el PP, en Torrelavega; el resto, en Santander

Los partidos políticos en Cantabria arrancarán este jueves, 12 de noviembre, por la tarde-noche, la campaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre con varios actos, entre ellos la tradicional pegada de carteles, que tendrán como escenarios Santander y Torrelavega.

Un total de siete formaciones concurren a estas elecciones en la comunidad para disputarse los cinco escaños de diputados y cuatro de senadores que están en juego en la región.

PP

El primer partido en dar el pistoletazo de salida a dos semanas de actos electorales previos a la cita con las urnas será el PP.

En concreto, hasta Torrelavega se desplazará la presidenta autonómica y del partido en la región, María José Sáenz de Buruaga, que participará en el arranque de la carrera electoral junto a la candidata número uno al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Vargas.

Será a las 20.00 horas en la Plaza Baldomero Iglesias. Previamente, desde las 19.00 horas, se celebrará una magosta a cargo de Nuevas Generaciones.

PSOE

El PSOE comenzará la contienda electoral en la Alameda de Oviedo en Santander. Allí estarán su secretario general en Cantabria, Pedro Casares, y las candidatas a la Cámara Baja y Alta, Susana Herrán y Paz de la Cuesta, respectivamente.

El acto, que será a la altura de su sede --a donde se desplazará si hay mal tiempo--, incluirá la pegada de carteles a partir de las 20.00 horas y se espera la intervención de todos ellos.

VOX

El último en iniciar la campaña será Vox, que también lo hará en Santander. En concreto, en la Plaza de Italia, a las 22.00 horas, a cargo del cabeza de lista al Congreso, Emilio del Valle.

Frente Amplio

A las 20.45 horas, será el turno de Frente Amplio, en un acto que se desarrollará en las estaciones de tren de la capital cántabra.

Su pegada de carteles estará encabezada por la candidata al Congreso de los Diputados, Carmen Martín, e Israel Ruiz Salmón, que ocupa el número dos de la lista de 'Senado de Progreso', integrada con el PSOE.